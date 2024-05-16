В Волчанске россияне "охотятся" на гражданские и полицейские машины
Источник:"Радио Свобода"
На севере Харьковщины продолжается эвакуация мирных жителей. В частности, люди бегут из Волчанска, который постоянно находится под ударами артиллерии и управляемых авиабомб.
На фоне эвакуации из Волчанска оккупанты начали настоящую охоту на гражданских. Об этом рассказал начальник Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.
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Как происходит эвакуация в Волчанске
По словам чиновника, подобные случаи фиксируются со вчерашнего дня. Россияне "преследуют" гражданские и полицейские машины с помощью FPV-дронов.
Болвинов отметил, что в Волчанской и близлежащих громадах людей осталось немного, впрочем, все они нуждаются в помощи. Преимущественно, это пожилые люди, которые не имеют возможности выехать из российского ада самостоятельно.
По состоянию на утро 16 мая в полицию поступило 35 заявок с просьбой об эвакуации. Правоохранитель говорит, что количество обращений может увеличиться.
Он отметил, что за вчерашний день полиция эвакуировала более 200 человек с Волчанского и более 180 с Липецкого направлений.
Болвинов просит жителей Волчанска стараться самостоятельно покидать районы, где идут бои, и направляться к мосту, где есть укрытие, и где полиция может забрать людей.
Наступление на Волчанск: последние новости
- Известно о первых расстрелах гражданских российскими военными. В частности, один из жителей Волчанска пытался убежать пешком, отказался выполнять команды захватчиков – россияне его убили.
- В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, оккупанты берут местных в плен. Они не позволяют людям эвакуироваться, похищают их и загоняют в подвалы.
- В Генштабе заявили, что планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться – сорваны. Сейчас украинские военные продолжают выполнять боевые задачи в пределах городской застройки Волчанска в северной части города.
- Жестокое отношение к мирным жителям россияне проявляют и на других участках фронта. Так, в Донецкой области оккупанты обстреливают машины с ранеными. Правоохранители показали видео, на котором снаряд упал в 100 метрах от машины с местными жителями.