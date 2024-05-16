В Волчанске россияне "охотятся" на гражданские и полицейские машины

На севере Харьковщины продолжается эвакуация мирных жителей. В частности, люди бегут из Волчанска, который постоянно находится под ударами артиллерии и управляемых авиабомб.

На фоне эвакуации из Волчанска оккупанты начали настоящую охоту на гражданских. Об этом рассказал начальник Харьковской областной полиции Сергей Болвинов.

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Как происходит эвакуация в Волчанске

По словам чиновника, подобные случаи фиксируются со вчерашнего дня. Россияне "преследуют" гражданские и полицейские машины с помощью FPV-дронов.

Болвинов отметил, что в Волчанской и близлежащих громадах людей осталось немного, впрочем, все они нуждаются в помощи. Преимущественно, это пожилые люди, которые не имеют возможности выехать из российского ада самостоятельно.

По состоянию на утро 16 мая в полицию поступило 35 заявок с просьбой об эвакуации. Правоохранитель говорит, что количество обращений может увеличиться.

Он отметил, что за вчерашний день полиция эвакуировала более 200 человек с Волчанского и более 180 с Липецкого направлений.

Болвинов просит жителей Волчанска стараться самостоятельно покидать районы, где идут бои, и направляться к мосту, где есть укрытие, и где полиция может забрать людей.

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