Помогает полиция и психолог: как происходит эвакуация из Волчанской громады

Враг продолжает ежедневно наносить удары по Харьковщине, обстреливая мирное население. Однако самая сложная ситуация в Волчанске, где из-за постоянного давления оккупантов, проводится эвакуация жителей общины.

В конце июля власти расширили эвакуационную зону в Волчанской общине. Из-за тяжелой ситуации в районе, осуществляется принудительная эвакуация семей с детьми, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Находят нужные слова

Выезд из родного дома людям всегда трудно пережить. Для многих из местных жителей – это мощный стресс, а особенно, когда выезжают родители с детьми.

Прилетало очень близко по соседним селам. Страшно за детей,

– рассказала Валентина, которая эвакуировалась с двумя детьми.

Для того чтобы этот процесс происходил организованно и спокойно, в эвакуационных мероприятиях участвуют полиция, а также психолог.

Стоит поблагодарить всех этих людей, которые привлечены к эвакуации, потому что они с пониманием относятся к людям. Они каждый раз видят, как люди выезжают, как прощаются, и это очень трудно. Однако они находят нужные слова, чтобы успокоить,

– подчеркнула Черненко.

За сутки из Волчанской общины, в частности из села Новоалександровка, выехало примерно 20 человек, из которых 14 – дети. А из них 6 детей – из одной семьи. Их мама выехала вместе с, малышами, а папа – эвакуируется в ближайшее время. Когда родители встретятся в Харькове, то собираются пожениться.

Пытаемся уговаривать

Людей, которые эвакуируются, встречают в Харькове. Здесь им предоставляют обязательно горячий обед. Также помогают с оформлением документов, финансовой поддержкой. Люди обычно думают, что едут в никуда, однако они направляются туда, где их поддержат, где есть жилье и работа.

Когда у людей возникают сомнения относительно того, стоит ли покидать родной дом и ехать в эвакуацию, психолог объясняет им, что выехав в спокойный регион, их дети наконец будут расти в безопасной среде, без постоянных звуков взрывов.

Очень трудно выезжать на территории, которые постоянно обстреливают, уговаривать семьи с детьми, чтобы они эвакуировались, ведь для них эта территория является опасной. Мы стараемся уговаривать,

– рассказал пресс-офицер полиции Волчанской территориальной общины Дмитрий Носач.

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