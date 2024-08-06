Наприкінці липня влада розширила евакуаційну зону у Вовчанській громаді. Через важку ситуація в районі, здійснюється примусова евакуація сімей з дітьми, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Читайте також Росія намагається розширити зону контролю у Вовчанську, – ОТУ "Харків"

Знаходять потрібні слова

Виїзд з рідної оселі людям завжди важко пережити. Для багатьох з місцевих мешканців – це потужний стрес, а особливо, коли виїжджають батьки з дітьми.

Прилітало дуже близько по сусіднім селам. Страшно за дітей,

– розповіла Валентина, яка евакуювалась з двома дітьми.

Для того, щоб цей процес відбувався організовано та спокійніше, в евакуаційних заходах беруть участь поліція, а також психолог.

Варто подякувати всім цим людям, які залучені до евакуації, тому що вони з розумінням ставляться до людей. Вони щоразу бачать, як люди виїжджають, як прощаються, і це дуже важко. Проте вони знаходять потрібні слова, щоб заспокоїти,

– підкреслила Черненко.

За добу з Вовчанської громади, зокрема з села Новоолександрівка, виїхало приблизно 20 людей, з яких 14 – діти. А з них 6 дітей – з однієї родини. Їхня мама виїхала разом з, малечею, а тато – евакуюється найближчим часом. Коли батьки зустрінуться у Харкові, то збираються одружитися.

Намагаємося вмовляти

Людей, які евакуюються, зустрічають у Харкові. Тут їм надають обов'язково гарячий обід. Також допомагають з оформленням документів, фінансовою підтримкою. Люди зазвичай думають, що їдуть в нікуди, однак вони прямують туди, де їх підтримають, де є житло та робота.

Коли у людей виникають сумніви щодо того, чи варто покидати рідну домівку і їхати в евакуацію, психолог пояснює їм, що виїхавши у спокійний регіон, їхні діти нарешті будуть зростати в безпечному середовищі, без постійних звуків вибухів.

Дуже важко виїжджати на території, які постійно обстрілюють, вмовляти сім'ї з дітьми, щоб вони евакуювались, адже для них ця територія є небезпечно. Ми намагаємося вмовляти,

– розповів пресофіцер поліції Вовчанської тергромади Дмитро Носач.

Дивіться також Зеленський приїхав під Вовчанськ: нагородив воїнів ССО

Зверніть увагу! Росіяни вранці 6 серпня знову вдарили по центру Харкова "Іскандерами". Внаслідок атаки є вісім поранених: шість жінок, чоловік, восьмимісячна дитина. Також пошкоджені цивільні приміщення, зокрема, поліклініка, житлова інфраструктура, автівки.