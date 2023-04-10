Как враг заставляет украинцев с оккупированных территорий выезжать в Россию: Хлань назвал методы

Россияне объявили об эвакуации из ряда территорий временно оккупированных районов Херсонской области. Они запугивают население и предлагают "золотые горы" тем, кто согласится на эвакуацию.

Об этом 24 Каналу заявил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он добавил, что доля людей, которые подвергаются манипуляции оккупантов, невелика.

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Россияне угрожают и заставляют людей эвакуироваться

Хлань отметил, что под словами "добровольная эвакуация" происходит действительно принудительная депортация из городов, которые находятся в прибрежной зоне Днепра: Новая Каховка, Олешки, Каховка, Голая Пристань. Соглашающимся на это людям они обещают Краснодарский край, но вывозят далеко за Урал.

"Таких людей не много, но они есть – им дурачат голову, пугают, что у них не будет возможности нормально жить. Часто они намеренно обстреливают оккупированные города на левом берегу Днепра, чтобы спровоцировать панику и сразу предлагают эвакуацию. Когда они попадают за Урал, то сразу приходит понимание, что их обманули и появляется желание вернуться", – отметил депутат Херсонского облсовета.

Сергей Хлань о ситуации в Херсонской области: смотреть видео

Он также добавил, что недавно оккупанты объявили о "добровольной" эвакуации из Скадовска. Людей заманивают жилищными сертификатами, деньгами, но это ложь, чтобы как можно больше людей уехало из Херсонщины. Они даже угрожают тем, что перестанут оказывать медицинские услуги в городах, где объявлена эвакуация.

Ситуация на оккупированной части Херсона