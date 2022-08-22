Берут деньги, ищут подозрительных – корреспондент рассказал, как проходит эвакуация на Запорожье

Украинцы продолжают эвакуироваться с оккупированных территорий Запорожской области, в частности, в областной центр. Так, за минувшие сутки в город удалось уехать 341 человеку, из них 106 – дети.

За выезд на подконтрольную Украине территорию люди вынуждены платить оккупантам на пункте пропуска. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожской области.

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оккупанты требуют деньги на блокпостах

По его словам, сумма платы за выезд с оккупированных территорий может отличаться. Все зависит от того, кто именно уезжает, ведь у россиян есть разные тарифы на свои "услуги", например:

пропуск машины вперед;

если нашли у человека "подозрительные" татуировки;

если уезжает человек, которого могли бы забрать в ряды российской армии.

Там особый тариф когда они (оккупанты – 24 канал) видят, что нашли пассажира из своих списков, как подозрительного человека, разыскиваемого их властью,

– заметил корреспондент.

У таких людей могут потребовать от 1 до 3 тысяч долларов за выезд с оккупированных территорий. "Они же для того и пришли сюда, чтобы набить себе карманы. Это путин рассказывает о "денацификации", а здесь денежный поток", – подчеркнул корреспондент.

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Какая ситуация в Запорожской области: коротко

Во временно оккупированном Мелитополе вечером 21 августа снова раздались мощные взрывы. Это почти сразу прокомментировали российские пропагандисты. После общения с местным гауляйтером они начали утверждать, что в городе работала противовоздушная оборона.

оккупанты пытаются максимально активизировать распространение пропаганды и усиление антиукраинских настроений на оккупированной части Запорожской области. Так, они хотят подкупить как можно больше местных жителей, чтобы создать картинку массовости на фейковом голосовании. Раньше "активистам" платили по 10 тысяч, а теперь раздают заброшенное жилье.

Спутники Maxar сделали новые фото территории Запорожской АЭС. Согласно им, там нет признаков "системного обстрела", в чем путин, обвиняя ВСУ, пытался заверить президента Франции Эммануэля Макрона во время недавнего телефонного разговора.

20 августа во время очередного обстрела ЗАЭС россияне повредили эстакаду, по которой работники попадали из спецкорпусов в энергоблоки. К счастью, поврежденная эстакада не является объектом инфраструктуры блоков или оборудования. Об этом рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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