Остановить HIMARS не смогут: оккупанты в панике готовятся бежать из Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что захватчики проводят "эвакуацию" из временно оккупированной Запорожской области местного населения и военных. По его словам, автобусы отвозят гражданских в Бердянск, а военных – в Мариуполь.
Военный эксперт Павел Нарожный подчеркнул, что коллаборантов, которых россияне презирают, они сбрасывают как можно быстрее. Ведь оккупантам важно довезти своих военных в Мариуполь. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Читайте также Оккупанты грузовиками вывозят из Мелитополя краденое: возле Крыма уже безумные очереди
Держать оборону будет тяжело
Нарожный объяснил, что личный состав везут в Мариуполь, потому что в случае освобождения украинскими силами Мелитополя, дальше очень быстро будет деокупирован и Бердянск.
Поэтому группировка, которая находится на временно оккупированной части Херсонской области, тоже не сможет там закрепиться. Вся эта местность – огромная степь с маленьким количеством посадок, отсутствием балок, оврагов и т.п., а также с очень большим расстоянием между населенными пунктами. Там держать оборону будет очень тяжело,
– уверен он.
Кроме того, по словам военного эксперта, поставки в группировку в Херсонской области поступают через железнодорожную ветвь Мариуполь – Мелитополь.
Поэтому поставлять что-то туда будет очень тяжело,
– добавил собеседник.
Военный эксперт объяснил, почему российские военные бегут из Мелитополя в Мариуполь: смотрите видео
Мелитополь – критически важный для украинского наступления. Поэтому, по его мнению, оккупанты готовятся бежать оттуда, понимая, что удержать его будет очень тяжело.
"Сейчас наша дальнобойная артиллерия наносит удары по логистике Мелитополя – по локомотивному депо, железной дороге. Захватчики понимают, что остановить HIMARS они не смогут. Нечем. Поэтому готовятся бежать. С одной стороны вЧонгар – за перешеек в Крыму, а с другой – в Мариуполь, и уже там держать оборону", – подчеркнул Павел Нарожный.
Обратите внимание Сами противоречат себе: оккупанты в Мелитополе убеждают, что Украина не готова к контрнаступлению
Что известно об "эвакуации" с оккупированных территорий Украины
- Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты, ожидая контрнаступление ВСУ, депортируют из города местных жителей. В центре города замечены автобусы, предназначенные вероятно для вывоза людей.
- В то же время на перешейке в сторону Крыма появилась большая пробка с легковыми машинами и грузовиками окупантов. Также у заправок образовались большие очереди.
- Продолжается эвакуация местных жителей из 18 прифронтовых населенных пунктов, в частности Токмака, Васильевки, Полог и других населенных пунктов. Гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий объявил, что с прифронтовых территорий оккупанты планируют вывезти 70 тысяч человек.
- По словам Федорова, оккупанты нагнетают ситуацию в Запорожской области. Например, в Токмаке они ездят по городу и через громкоговорители пугают украинцев, предупреждая якобы о провокациях.
- Местные массово скупают в магазинах продукты длительного потребления, запасаются лекарствами и водой. Но в магазинах не хватает товаров – люди не могут купить даже хлеб, и это обостряет гуманитарный кризис.