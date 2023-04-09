"Взять тревожный чемоданчик, известить родных": на Белгородщине жителей готовят к эвакуации

Россиян готовится к возможной эвакуации. Им уже выдают памятки, что нужно делать и иметь с собой на случай, если нужно будет покинуть Белгородскую область.

Таким образом, местные власти хотят еще больше посеять панику среди местного населения. А мы и не против, ведь чем больше они паникуют, тем веселее становится нам. 24 Канал рассказывает больше о рекомендациях по поводу эвакуации для жителей Белгородской области.

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Тревожные чемоданы, оповещенные родственники и подписанная одежда

Такие пункты содержатся в памятке для жителей Брянской области. Россиян призывают:

прежде всего сообщить родным или знакомым;

взять "тревожный чемодан";

выключить приборы, закрыть окна, а также закрутить в трубах подачу газа и воды;

прибыть в пункт сбора и зарегистрироваться;

отбыть в безопасный район;

там пройти процедуру регистрации;

прибыть к месту временного проживания;

после чего предупредить тех же родных или близких, что они уже на месте.



Россиян призывают готовиться к эвакуации на Белгородщине / Фото BAZA

Эти пункты нас не слишком заинтересовали. Для общего развития, так сказать. Особенного внимания заслуживают рекомендации на следующей странице. Такое впечатление, что россиян готовят как не к химической атаке, то к чему-то масштабному и страшному.

Например, на вещах – чемоданах, мешках, рюкзаках – должны быть ярлыки. На них должно быть указано:

дата рождения;

место работы;

адрес постоянного жительства;

адрес района эвакуации.



Вещи россияне должны подписать / Фото BAZA

Родителей призывают позаботиться о детях. Чтобы на их одежде были пришиты те же ярлыки с данными. Создается такое впечатление, что всех их будут везти в товарных вагонах и могут потерять дорогой. Опять же все это больше похоже на сеяние паники.

Необходимо взять с собой средства индивидуальной защиты (противогаз и респиратор), если они хранятся дома или ватно-марлевую повязку,

– еще одна рекомендация по перечню.

Кстати, тревожатся россияне и во временно оккупированном Крыму. Так, в Джанкое вблизи моста увидели "Панцирь-С". Это установка, с помощью которой враг должен прикрывать небо во время возможных воздушных атак.