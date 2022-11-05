Какие есть 2 сценария действий россиян в Херсонской области: Мусиенко предположил, какой наиболее вероятен

Россияне сами себя загнали в "ловушку" на Правобережье Херсонщины, когда надеялись развить свой "плацдарм". В то же время у них есть два сценария последующих действий в этом направлении.

Один из вариантов россияне уже начали реализовывать на практике. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Оставаться или не оставаться

Эксперт отметил, что для россиян на Херсонщине возможны два сценария будущих действий, в одном из них есть "ловушка" для Украины.

По его мнению, первый сценарий был актуален лишь до недавнего времени, а именно – держать линию фронта так долго, насколько это возможно.

Фронт "треснул" и из Давидова Брода им пришлось отступить в Берислав, где они держат оборону. Все заключается в том, чтобы удержать позиции как можно дольше, пока они попытаются наладить хоть как-то логистику и перебросить дополнительных мобилизованных на Правобережье и попытаться удержать Херсон,

– подчеркнул специалист.

В то же время второй сценарий, по словам Мусиенко, более вероятен, который уже сейчас можно увидеть "в действии".

"Они собираются отходить и выводить свое тяжелое вооружение и артиллерийские системы, другие средства с Правобережья, поскольку хотят их спасать. Сейчас тяжелое вооружение и техника ценятся даже больше, чем это было в феврале, потому что они теряют достаточно много", – рассказал обозреватель.

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По его словам, россияне хотят вывести хотя бы в каком-то боеспособном состоянии свою группировку войск из Правобережья для того, чтобы сохранить технику, оружие и хоть каких-то людей.

"Оккупанты хотят сохранить тех же десантников, которые уже и так хорошо вымотали наши войска и попробовать их на другом направлении. Они видят, что как только они пытаются какую-то логистику наладить, ВСУ ее сразу уничтожают. У них не получается, при всем их желании перебросить туда большие силы и средств", – указал специалист.

Он убежден, что под давлением украинских войск враг все же будет отходить с Правобережья, что является вопросом времени.

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Враг готовит провокации

Аналитик отметил, что, очевидно, россияне "что-то готовят" на Херсонщине" – такая вероятность и риски есть, поскольку враг воюет террористическими методами и методами, которые нарушают любые правила и обычаи войны.

Все эти зверства и трагедии мы видели на деоккупированных территориях. Поэтому теракты, минирование и подрыв Херсона или то, что оккупанты хотят заманить ВСУ в "ловушку", или же создать полуокружение – это все возможно.

– объяснил обозреватель.

По его словам, об этом также публично говорят представители Генштаба и командование "Юг".

"Если об этом говорят и понимают, то осознание и возможные варианты тоже понимают. Так же работает разведка, на местах есть силы сопротивления, которые также информируют о передвижении российских войск и их действиях и противодействуют оккупации. Также известно, что они мародерят, воруют и пытаются вывезти все, что только могут, – добавил Мусиенко.

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