Есть направления, где россияне хотели бы атак ВСУ: какая ловушка может стоять за "эвакуацией"

Часть Украины до сих пор остается под оккупацией российских войск. Сейчас оттуда оккупационные власти проводят принудительное переселение – так называемую "эвакуацию" местных, в первую очередь вывозят коллаборантов, гауляйтера, детей и учителей.

Так россияне готовятся к бою, понимают ведь, что украинская армия будет наступать, однако это может быть и своеобразной ловушкой. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин.

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Левин отметил, что на временно оккупированных территориях Украины есть места, куда враг хочет намеренно заманить украинских бойцов. Однако он не уточнил, о каких направлениях говорится, ведь такой информацией должен распоряжаться украинский Генштаб.

Хотят заманить ВСУ

Есть несколько направлений, по которым россияне хотели, чтобы атаковала Украина, убежден аналитик.

Это война разума, генштабов и генералитета. Это такая игра в кошки – мышки, кто кого обыгрывает. Есть направления, куда они хотят заманить, где они готовятся к бою,

– добавил военный аналитик.

Он сообщил, что россияне предпринимают комплекс мер, в частности информационных, по "эвакуации" на временно оккупированных территориях, чтобы туда заманить украинскую армию.

Но Левин подчеркнул, что об этом не имеет права говорить никто, ведь контрнаступление – это не футбольный матч, украинцы должны соблюдать режим тишины по всем важным вопросам.

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