Эвакуированные из Сектора Газа граждане возвращаются в Украину: фото ГУР
Источник:ГУР
Продолжается эвакуация граждан Украины из Сектора Газа. В Главном управлении разведки показали фотографии и видео, на которых видны люди, выехавшие из этой зоны.
В субботу, 11 ноября, 155 человек, которых удалось спасти из зоны конфликта между Израилем и ХАМАС, прибыли в аэропорт в Кишиневе. В основном это женщины и дети. Как отмечают украинские разведчики, среди них есть не только наши земляки.
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Спасение людей из Сектора Газа
Собственно, среди 155 человек, эвакуированных ГУР Минобороны на безопасную территорию:
- 145 украинцев;
- 9 молдован;
- 1 палестинец.
155 человек, которых в рамках миссии ГУР МО Украины и МИД Украины эвакуировали из Сектора Газа, прибыли в аэропорт Кишинева (столица Молдовы – 24 Канал) рейсом из Египта,
– написали в разведке.
Отметим, что наших земляков ждет дорога из Молдовы домой. Удалось провести эвакуацию из Сектора Газа через пункт "Рафах" на границе с Египтом.
Операция по эвакуации людей из Сектора Газа / Фото ГУР
Важно, что среди эвакуированных много семей с детьми, а также одна гражданка Украины, которая имеет онкологическое заболевание.
По прибытии в Кишинев ее немедленно доставили каретой скорой помощи на один из пунктов пропуска из Украины. Там ее встретила бригада наших медиков и довезла в больницу в Одессе.
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Эвакуация украинцев из Сектора Газа
Об эвакуации первой группы наших земляков из Газы стало известно 8 ноября. Президент Владимир Зеленский констатировал, что успешно вывезли 43 наших земляков.
В ночь на 11 ноября Украина эвакуировала из Сектора Газа еще 11 своих граждан, а также 9 граждан Молдовы, о чем отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. До этого была еще одна эвакуация.
По словам дипломата, всего удалось вывезти 214 украинцев со времени, когда начал работу пропускной пункт "Рафах" между Сектором Газа и Египтом.