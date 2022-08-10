Враг будет взбешен, – в ОК "Юг" призвали украинцев эвакуироваться из опасных районов

На Юге Украины ожидаются тяжелые бои, враг может взбеситься из-за контрнаступления ВСУ. Поэтому жителей Южных регионов, в частности, Херсонской и Запорожской областей, призывают немедленно эвакуироваться.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что минувшие сутки были достаточно напряженными на Южном направлении, в частности были ночные обстрелы Николаева и пригорода реактивными системами залпового огня и кассетными снарядами.

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По ее словам, в результате обстрелов есть ранены. Также возникли пожары в лесах, а при такой жаре – это критично.

"Кроме того, были обстрелы второго берега Каховской ГЭС, а также Никопольского района. Это чрезвычайная трагедия, потому что оккупанты били ночью по жилым домам, где спали люди. Там большие потери, известно о 13 погибших, много раненых", — говорит Гуменюк.

Она заверила, что в дальнейшем враг будет бешенее и постарается максимально наносить удары.

В частности, и для того, чтобы обвинять ВСУ, будто их контрнаступление так провоцирует врага. Это тонкий предел психологического давления на мирное население. Надо эвакуироваться из опасных районов, если это возможно,

– ответила Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что в противном случае – людям нужно прятаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Эвакуация украинцев с Юга и Востока: основное

На днях Ирина Верещук рассказала, что Вооруженные Силы готовятся идти в контрнаступление. "Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения ", — сказала она.

Однако российские оккупанты не всегда позволяют людям эвакуироваться. Так, они обстреляли автобус с гражданскими, которые хотели уехать из села Староселье Херсонской области. Враг унес жизни 3 человек.

Мэр Мелитополя сказал, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области выезжают через Васильевку. Раньше оккупанты могли по 2 недели не давать людям проехать. Проезд есть, но в очереди стоят сотни машин.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донецкой области. Власти подчеркивают, что оставаться в регионе опасно не только с точки зрения постоянных обстрелов, но и из-за риска остаться без воды, еды, тепла и света.

По словам спикера Донецкой ОВА, местным жителям предлагают полное сопровождение – от трансфера до финансовой поддержки.

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