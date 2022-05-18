Эвакуационная миссия с "Азовстали" продолжается, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что эвакуация наших бойцов с "Азовстали" продолжается. Президент пояснил, что ее курируют наши военные и разведчики.

Соответствующее заявление президент озвучил во время обращения ночью 17 мая. То есть на 83 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Украина продолжает эвакуацию бойцов с "Азовстали"

Эвакуационная миссия с "Азовстали" в Мариуполе продолжается. Ее курируют наши военные и разведчики. Привлечены наиболее влиятельные международные посредники,

– заверил президент.

Пояснял также, что общался об эвакуации украинских защитников с "Азовстали" с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Никаких деталей Владимир Зеленский не рассказал.

Однако известно, что с "Азовстали" уже удалось эвакуировать 264 героя, которых вскоре обменяют на российских пленных.

Комментируя эвакуацию, основатель и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий призвал людей воздержаться от комментариев и оценок того, что происходит там. Ведь важно не навредить спасению наших ребят.

Эвакуация бойцов с "Азовстали"

16 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с территории "Азовстали" эвакуировали 53 тяжелораненых защитника Украины. Их доставили в медицинское учреждение в Новоазовске, что на оккупированной территории. Там им должны были оказать медицинскую помощь.

Еще 211 человек через гуманитарный коридор доставили в Еленовку. Всех бойцов должны обменять и вернуть домой.

В этот же день Владимир Зеленский заверил, что военные и разведчики начали осуществлять операцию по спасению защитников Мариуполя.

17 мая на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что защитников Мариуполя не могли эвакуировать с завода по другой формуле. Украина пыталась договориться о тех вариантах, которые звучали в публичном пространстве, однако не удалось.

Маляр также пояснила, что власти знают точное количество украинских военных, которые еще находятся на территории "Азовстали". Однако пока публично эту информацию выносить нельзя.

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