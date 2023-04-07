В России выдвинули обвинения задержанному журналисту WSJ: за что его будут судить

Российские спецслужбы незаконно задержали репортера американского издания The Wall Street Journal. Его имя – Эван Гершкович. Впоследствии стало известно, в чем обвиняют журналиста.

В пятницу, 7 апреля, СМИ сообщили, что Эвана Гершковича, задержанного ФСБ, официально обвинили якобы "в шпионаже". Заметим, что арестовали его на прошлой неделе по подозрению в разведывании информации.

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Москва хочет бросить журналиста за решетку

Следует сказать, что Запад, в частности США, считают эти обвинения в сторону Гершковича фальшивыми. В настоящее время корреспондент находится в следственном изоляторе Лефортовской тюрьмы в Москве. Ему грозит до 20 лет за решеткой в случае признания вины так называемым "российским судом".

Следствие ФСБ обвинило Гершковича в шпионаже в пользу своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью,

– также написали в издании "Медиазона".

Кроме того, там отметили, что по версии ФСБ, корреспондент The Wall Street Journal якобы "по заданию американской стороны осуществлял сбор сведений, составляющих гостайну".

В частности, якобы речь идет о "данных о деятельности предприятий российского военно-промышленного комплекса".

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Будет рассмотрение апелляции