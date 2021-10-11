Эвбея страдает от подтоплений: остров в Греции охватила новая стихия после масштабных пожаров

Второй по величине остров в Греции – Эвбея, или Эвия пострадал от наводнения. Водная стихия охватила территорию через месяц после масштабных летних пожаров, которые уничтожили почти треть лесного покрова острова.

Наводнение вызвали масштабные дожди, которые накрыли северную часть Эвбеи. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не было, однако десятки островитян пришлось эвакуировать.

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Последствия непогоды на Эвбее

Вода затопила не только дома – дороги стали непроездными. Пляжи превратились из туристических уголков в очаги грязи с ближайших гор.

Пляжи на острове покрылись грязью: смотрите видео из твиттера venetia_Ap

Правительство Греции заявило, что направит помощь в размере 20 миллионов евро для восстановления разрушенных территорий. Спасатели с материковой части страны откачивают воду.

Остров в Греции накрыло наводнение / Фото пользователей твиттера KyraToxotina, nikospappas16, AsteriouMartha, ai_katerina

Шторм в Греции

С четверга, 7 октября, в Греции свирепствует шторм, который принес большое количество осадков. Метеостанция на горе Пелио неподалеку от Эвбеи зафиксировала 700 миллиметров осадков за несколько дней.

По прогнозам метеорологов, в понедельник непогода угрожает и другим частям страны. Особенно сильные ливни и град ожидают в центральной Греции. Чрезвычайные службы работают в режиме повышенной готовности.

Ситуация на Эвбее: смотрите видео из твиттера EvangeloSipsas

Ученые убеждены, что изменение климата в Греции наступило в результате пожаров. Речь идет о сжигании угля, нефти и природного газа, которые привели к жаре, засухе и лесным пожарам.

В результате климатических изменений, летом 2021 года по всей стране сгорело почти 300 тысяч гектаров леса, кустарников и сельскохозяйственных угодий. Больше всего пострадал именно север Эвии.

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