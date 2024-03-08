Их действия нельзя прогнозировать: премьер Латвии сравнила Россию и Беларусь с алкоголиком
Источник:LSM
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня отметила, что действия России и Беларуси непредсказуемы. Этим страны напоминают алкоголика или наркомана.
Латвийский премьер рассказала, что они продолжают строить оборону на границе с Россией и Беларусью. Она отметила, что люди должны осознавать угрозу.
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Силиня о России и Беларуси
Мы живем рядом с соседом, который, можно сказать, как алкоголик или наркоман, действия которого мы не можем предсказать. Мы должны осознавать, что мы живем рядом с Россией и Беларусью,
– отметила Эвика Силиня.
В то же время латвийский премьер добавила, что ее страна действует по четкому сценарию. Латвия построила сухопутную границу с Беларусью, а сейчас работает над построением границы с Россией. В то же время страна укрепляет военный потенциал на этих участках. Определенные изменения заметно уже сейчас и станет только больше в течение года.
Как добавила Силиня, люди иногда живут "в своих пузырях и своих реалиях". Политик призвала Национальные вооруженные силы также информировать региональную прессу о том, какие работы будут проводиться на восточной границе страны.
Латвия и отношения с Россией
- Недавно Латвия запретила импорт агропродукции из России. Местное министерство земледелия уже утвердило конкретный перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров. В основном под запрет попали овощи, фрукты, мясо, морепродукты, зерновые и другие товары.
- Страны Балтии строят на границе линию обороны из мин, которые помогут задержать Россию в случае агрессии. Кроме этого, правительства договорились о создании скоординированной системы бункеров и укреплений. Также политики из Латвии, Эстонии и Литвы в последнее время обсуждают возможный выход из международной конвенции, которая запрещает противопехотные мины.
- Недавно Рижская дума приняла решение о переименовании ряда улиц. В частности, в столице Латвии больше не будет улицы Московской и ряда других улиц, названия которых были связаны с Россией.