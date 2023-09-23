Юг Украины атаковали дроны: в Запорожье и Днепре раздались взрывы

В ночь на 23 сентября враг не давал покоя южным, восточным и центральным областям Украины. После ракетной угрозы оккупанты запустили дроны-камикадзе.

Ночью в южных и восточных областях объявляли несколько раз тревогу. Воздушные силы сначала предупреждали о ракетной опасности, а впоследствии и об атаке беспилотников, информирует 24 Канал.

Смотрите также Под огневым контролем весь Крым: для каждого объекта подготовлена своя "изюминка"

Дроны, вероятно, запускали, как с Востока, так и с Юга

Несколько раз взрывы прогремели в Днепре. Первые из них были еще до того, как в области включили сирены. Вероятно, пишут мониторинговые каналы, россияне могли ударить балистикой по региону.

Впоследствии украинские военные сообщили о нескольких группах дронов, одна из которых двигалась с южного направления. Также беспилотники, по предварительной информации, направлялись из Харьковской области в сторону Полтавы. Взрывы, связанные с работой ПВО, слышали местные жители в Запорожье и снова в Днепре.

Украину атаковали дроны-камикадзе: последние новости

В Воздушных силах рассказали, что в последнее время враг активизировал атаки "Шахедами" Количество дронов, которыми Россия бьет по украинской территории, значительно выросло.

В первую очередь оккупанты целятся по объектам критической инфраструктуры. Так, в ночь на 20 сентября враги ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

В общем, тогда россияне запустили по украинской территории 24 "Шахеды" 17 из них удалось сбить силы противовоздушной обороны.

Днем ранее страна-оккупантка запустила беспилотники по нескольким областям Украины. Взрывы прогремели в Кривом Роге, на Хмельнитчине и Львове. К сожалению, были жертвы.

Нашим военным удалось приземлить 28 из 31 дрона.

Пока официальной информации о том, что произошло на территории городов, нет. Об атаках сообщат областные военные администрации.