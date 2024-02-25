Россия пыталась уничтожить ПВО на Юге, – Гуменюк о ночной атаке

В ночь на 25 февраля враг атаковал Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались и южные области.

В эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала о деталях ночной атаки. Она подчеркнула, что эта ночь была очень напряженной, передает 24 Канал.

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На Юге Силы обороны результативно отбили атаку

Из-за угрозы атаки "Шахедов", а также ракетных обстрелов воздушная тревога на Юге продолжалась до 4 утра. В частности, враг пытался уничтожить систему ПВО.

В начале ночи враг пытался с помощью тактической авиации из акватории Черного моря уничтожить нашу систему ПВО, для чего использовал ракеты типа Х-31П. Но они были сбиты над акваторией моря,

– сообщила Гуменюк.

Затем оккупанты начали атаковать Юг несколькими волнами дронов-камикадзе типа "Шахед". Гуменюк подчеркнула, что во время этой атаки БПЛА имели разветвление и по времени, и по направлению. Так, сначала враг в течение полутора часов атаковал дронами в направлении Николаевщины, а следующая атака, которая длилась почти 3 часа, была направлена вглубь Украины – на центральные регионы с переходом на Запад.

Гуменюк отметила, что Силы обороны Юга результативно отработали российскую атаку. Один "Шахед" украинские защитники уничтожили над Херсонщиной, как только дрон попал в зону ответственности ОК "Юг". Еще 3 БПЛА сбили над Николаевщиной, а два – на Кировоградщине. В общем, в зоне ответственности ОК "Юг" было сбито 6 "Шахедов".

Мы отработали результативно и попаданий не допустили,

– заявила Гуменюк.

Враг атаковал "Шахедами" 25 февраля