Держать плацдарм сложно: Гуменюк рассказала, как россияне на Юге пытаются заменить авиацию

По данным британской разведки, Россия снизила количество пилотных операций на Южном направлении после сбития трех самолетов Су-34. Однако враг пытается компенсировать отсутствие авиации другими способами поражения.

Об этом 24 Каналу сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Она также рассказала, какая сейчас ситуация на Юге Украины.

Важно Задача одна: военный эксперт назвал главную цель Сил обороны на 2024 год

Россияне стягивают на левобережье Херсонщины технику и войско

Россияне пытаются подтягивать резервы из Запорожского и Крымского направлений. Оккупанты разворачивают дополнительные наблюдательные посты, на которые подтягивают личный состав, который затем используют при попытках выбить украинских бойцов с позиций.

Это использование резерва, который держали на черный день. Оккупанты подтягивают помощь из крымского хаба, пытаясь увеличить количество техники и личного состава на левобережье Херсонской области,

– отметила Гуменюк.

На днях появилась информация, что Иран разработал новый ударный беспилотник "Шахед-107", который оснащен технологией поиска боевых целей.

В нашей зоне ответственности бойцы ничего подобного не встречали. Понятно, что враг может наращивать военный потенциал и выискивать способы совершенствования уже используемого оружия,

– сказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Пока Силы обороны не видели ни дронов с реактивными двигателями, которые имеют скорость более 500 километров, ни других модификаций. Кроме того, БПЛА начали красить в более темный цвет, чтобы выполнять ночные атаки и усложнять работу мобильных огневых групп.

Почему на Юге увеличилось количество артиллерийских обстрелов

Ситуация на Юге Украины остается достаточно тяжелой, ведь удерживать позиции и плацдарм в тех условиях, в частности погодных, очень тяжело и непросто, но все же Вооруженные Силы продолжают боевую работу.

Как отметила Гуменюк, за минувшие сутки бойцы в зоне ответственности Сил обороны Юга отразили 11 штурмов. С потерями оккупанты были вынуждены вернуться на свои позиции.

Российские захватчики понимают, что, возможно, не смогут дождаться поддержки авиации, поскольку это опасное направление для использования авиации. Однако время от времени решаются, но эти попытки были слишком рискованными,

– добавила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Вражеские войска пытаются компенсировать артиллерией невозможность или ограниченную возможность использования воздуха, в частности FPV-дронов и любых других БПЛА, с которых враг сбрасывает разрывные боеприпасы. Поэтому количество артиллерийских обстрелов увеличилось.

"Подавляющее их большинство, конечно, в Херсонской области, но время от времени враг напоминает о себе и на противоположном берегу Днепро-Бугского лимана. Россияне совершают артиллерийские обстрелы в направлении Куцурубской и Очаковской общины", – сообщила Гуменюк.

Больше о ситуации на Херсонщине