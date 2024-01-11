Про це 24 Каналу сказала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Вона також розповіла, якою нині є ситуація на Півдні України.

Важливо Завдання одне: військовий експерт назвав головну мету Сил оборони на 2024 рік

Росіяни стягують на лівобережжя Херсонщини техніку й військо

Росіяни намагаються підтягувати резерви із Запорізького й Кримського напрямків. Окупанти розгортають додаткові спостережні пости, на які підтягують додатковий особовий склад, який потім використовують під час спроб вибити українських бійців з позицій.

Це використання резерву, який тримали на чорний день. Окупанти підтягують допомогу з кримського хабу, намагаючись збільшити кількість техніки й особового складу на лівобережжі Херсонської області,

– зазначила Гуменюк.

Днями з'явилася інформація, що Іран розробив новий ударний безпілотник "Шахед-107", який оснащений технологією для пошуку бойових цілей.

У нашій зоні відповідальності бійці нічого подібного не зустрічали. Зрозуміло, що ворог може нарощувати військовий потенціал та вишукувати способи вдосконалення зброї, яку вже використовував,

– мовила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Наразі Сили оборони не бачили ані дронів з реактивними двигунами, які мають швидкість понад 500 кілометрів, ані інших модифікацій. Крім того, що БпЛА почали фарбувати в темніший колір, щоб виконувати нічні атаки й ускладнювати роботу мобільних вогневих груп.

Чому на Півдні побільшало артилерійських обстрілів

Ситуація на Півдні України залишається досить важкою, адже утримувати позиції та плацдарм в тих умовах, зокрема погодних, дуже важко й непросто, але все ж таки Збройні Сили продовжують бойову роботу.

Як зазначила Гуменюк, за минулу добу бійці у зоні відповідальності Сил оборони Півдня відбили 11 штурмів. З втратами окупанти були змушені повернутися на свої позиції.

Російські загарбники розуміють, що, можливо, не зможуть дочекатися підтримки авіації, оскільки це дуже небезпечний напрямок для використання авіації. Однак час від часу наважуються, але ці спроби були надто ризикованими,

– додала начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

Ворожі війська намагаються компенсувати артилерією неможливість або обмежену можливість використання повітря, зокрема FPV-дронів та будь-яких інших БпЛА, з яких ворог скидає розривні боєприпаси. Тому кількість артилерійських обстрілів збільшилася.

"Переважна їх більшість, звісно, на Херсонщині, але час від часу ворог нагадує про себе і на протилежному березі Дніпро-Бузького лиману. Росіяни здійснюють артилерійські обстріли в напрямку Куцурубської та Очаківської громади", – повідомила Гуменюк.

Більше про ситуацію на Херсонщині