На Юге украинская авиация нанесла 7 ударов по оккупантам: какие потери врага
Источник:ОК "Юг"
Украинская авиация 7 раз ударила по россиянам. В результате атак враг потерял почти полсотни единиц личного состава и более 10 единиц техники.
Также оккупанты 25 июля потеряли пункт управления, состав оккупантов. Кстати, в этот день Сечеславские десантники приземлили боевой русский вертолет Ка-52 .
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россияне понесли потери на Юге
Нашей авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: опорных пунктов, скопления вооружения и военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области,
– говорится в сообщении.
Также, по данным ОК "Юг", обобщенные данные по враждебным потерям свидетельствуют, что Юг удалось зачистить от:
- 48 оккупантов;
- 4 танков Т-72;
- пушки-гаубицы калибра 152 миллиметров;
- самоходной артиллерийской установки;
- 3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники.
"Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки", – написало командование.
Там добавили, что окончательные потери врага дознаются.
До сих пор есть риск ракетного удара в Черном море
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений состава и задач не имеет,
– сообщило командование.
Добавили, что в море до сих пор есть 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль. Остальные корабельно-катерные составы скрываются в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова.
"Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах", – предупредило командование.
Кратко о потерях врага
- 25 июля военный эксперт Петр Черник заявил, что украинские защитники активно ликвидируют вражеские склады с боеприпасами, командные пункты, казармы. Впрочем, оккупанты продолжают попытки наступать на Востоке нашего государства.
- 25 июля министр обороны Алексей Резников заявил, что HIMARS помогают уничтожать врага на фронте. С помощью этих артсистем в воздух взмыли уже 50 российских складов.
- Следует вспомнить, что российские госпитали не могут справиться с количеством раненых оккупантов. По данным нашей разведки, это делает невозможным оказание качественной медицинской помощи.
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