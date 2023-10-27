Юг Украины атаковали "Шахеды": в Изюме в Харьковской области слышали взрывы
Российская армия вечером 26 октября в очередной раз пустила свои беспилотники типа "Шахед" по территории нашего государства. Поэтому на Юге Украины звучали сигналы воздушной тревоги.
Кроме того, опасность с воздуха была также и на Востоке нашего государства. В частности, в Изюме в Харьковской области слышали взрывы.
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Юг атаковали "Шахеды"
В Воздушных силах 26 октября в 22.54 заявили о движении российских беспилотных летательных аппаратов в сторону Херсонской области. Впоследствии тревога раздалась и в Николаевской области.
Воздушные силы рассказывали, что "Шахеды" направлялись в сторону Николаева. Наличие вражеских воздушных объектов в регионе подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Не менее 3 целей с Востока четко на Запад через Снегиревку. Предварительно мопеды,
– написал он.
Мониторинговые телеграм-каналы также сообщали о работе противовоздушной обороны по областям. В конце концов, уже 27 октября в 00:40 прозвучали отбои воздушной тревоги.
В Изюме слышали взрывы
На Востоке Украины вечером 26 октября также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения оккупантами. Уже в 23.30, когда объявили тревогу, взрывы слышали в Харьковской области.
В частности, заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин рассказал журналистам, что в городе раздались громкие звуки взрывов. В то же время, по его словам, в настоящее время информации о попадании по гражданским объектам или раненым в Изюме нет.
Уже около 00:09 по восточным областям также прозвучали отбои воздушных тревог.
Россия не впервые атакует Украину "Шахедами"
- Россия 25 октября пустила по Украине 11 "Шахедов", которые удачно сбило украинское ПВО. Однако из-за падения обломков последствия в Хмельницкой области, а именно в городах Славута и Нетешин, в последнем расположена АЭС.
- В результате взрывная волна повредила дома, а также нанесла ущерб зданиям, расположенным непосредственно на территории ХАЭС. После обстрела более чем в 1,8 тысячи потребителей исчез свет.
- Мэр Славуты также рассказал, что повреждены школы, садики, больница, объекты культуры, религиозные сооружения, а также пострадало около 300 частных домов. За медицинской помощью обратились 26 человек, из которых 20 находятся в больнице.