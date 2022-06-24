На Юге врагу нанесли 5 авиаударов: ликвидированы оккупанты и их техника

Украинские военные на Юге нанесли немалые потери российским захватчикам. Наши защитники нанесли авиаудары по позициям врага.

ВСУ уничтожили российские пушки

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, Вооруженные Силы Украины нанесли 5 авиационных ударов по врагу на Юге.

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В результате удачной операции украинских воинов была уничтожена живая сила оккупантов и их военная техника.

На Южном направлении наши ВСУ нанесли 5 авиационных ударов. Уничтожена живая сила противника и несколько единиц боевой техники, в том числе и пушки,

– сообщил Братчук.

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