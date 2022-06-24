На Юге врагу нанесли 5 авиаударов: ликвидированы оккупанты и их техника
24 июня 2022 , 08:25Читати новину українською
Источник:Сергей Братчук
Украинские военные на Юге нанесли немалые потери российским захватчикам. Наши защитники нанесли авиаудары по позициям врага.
ВСУ уничтожили российские пушки
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, Вооруженные Силы Украины нанесли 5 авиационных ударов по врагу на Юге.
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В результате удачной операции украинских воинов была уничтожена живая сила оккупантов и их военная техника.
На Южном направлении наши ВСУ нанесли 5 авиационных ударов. Уничтожена живая сила противника и несколько единиц боевой техники, в том числе и пушки,
– сообщил Братчук.
ВСУ освобождают Юг
- Украинские военные приступили к освобождению территорий Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупировали россияне. Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань рассказал, что Вооруженные Силы Украины уже продвигаются в Херсон и преуспевают на линии фронта.
- По его словам, российские войска готовятся к обороне Херсона и строят оборонительные укрепления.
- Также 21 июня ВСУ удалось отбросить российские войска с первой линии обороны в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг соорудил мощную оборону на Херсонщине.
- В Офисе Президента информировали, что украинские силы уже в 15 – 18 километрах от Херсона.
- Кроме того, у ВСУ есть успехи в Запорожской области. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял, что украинские силы в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров.
- Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявлял, что благодаря западному оружию удалось стабилизировать ситуацию на фронте. По его словам, оккупанты больше не чувствуют себя свободно.
- ВСУ продолжили наносить врагу потери и в Черном море. 20 июня наши защитники ударили по буровым установкам "Черноморнефтегаза", которые Россия украла у Украины. Речь идет о так называемых "вышках Бойко", которые горят до сих пор. Сергей Братчук отметил, что Россия использовала платформу для военных целей.
- В конце концов, ВСУ нанесли несколько ударов по временно оккупированному острову Змеиный. В ОК "Юг" констатировали, что враг понес значительные потери, однако операция продолжается.
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