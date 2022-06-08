На Юге ВСУ уничтожили почти два десятка оккупантов и немало техники

8 июня 2022 , 15:57
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Источник:

Оперативное командование "Юг"

Украинские военные прилагают мощные усилия, чтобы изгнать российских оккупантов с нашей земли. Часть вражеских бойцов возвращается домой "двухсотыми".

За сутки 7 июня Вооруженные Силы Украины нанесли оккупантам новые потери на Юге. В частности, атаковали россиян ракетно-артиллерийские подразделения.

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Потери вражеской армии на Юге Украины составили

  • 19 бойцов личного состава;
  • 9 единиц боевой бронированной техники.

Кроме того, в Николаевской области украинские зенитно-ракетные подразделения уничтожили российский дрон, который проводил воздушную разведку. Вражеская авиация пыталась определить места для будущих ударов.

Заметим, россияне несут в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 140 вражеских бойцов , 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня, вертолет, 6 дронов и автомобильную технику. Общие потери русской армии за все время войны составляют:

  • танков – 1 393 единицы,
  • боевых бронированных машин – 3 429 единиц,
  • артиллерийских систем – 703 единицы,
  • РСЗО – 213 единиц,
  • средства ПВО – 96 единиц,
  • самолетов – 212 единиц,
  • вертолетов – 178 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 единиц,
  • крылатые ракеты – 125 единиц,
  • корабли/катера – 13 единиц,
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2 406 единиц,
  • специальная техника – 53 единицы.

7 июня больше всего кафиров и их техники ВСУ уничтожили на Славянском направлении.

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Автор: Софія Мінджоса