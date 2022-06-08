На Юге ВСУ уничтожили почти два десятка оккупантов и немало техники
Источник:Оперативное командование "Юг"
Украинские военные прилагают мощные усилия, чтобы изгнать российских оккупантов с нашей земли. Часть вражеских бойцов возвращается домой "двухсотыми".
За сутки 7 июня Вооруженные Силы Украины нанесли оккупантам новые потери на Юге. В частности, атаковали россиян ракетно-артиллерийские подразделения.
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Потери вражеской армии на Юге Украины составили
- 19 бойцов личного состава;
- 9 единиц боевой бронированной техники.
Кроме того, в Николаевской области украинские зенитно-ракетные подразделения уничтожили российский дрон, который проводил воздушную разведку. Вражеская авиация пыталась определить места для будущих ударов.
Заметим, россияне несут в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 140 вражеских бойцов , 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня, вертолет, 6 дронов и автомобильную технику. Общие потери русской армии за все время войны составляют:
- танков – 1 393 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 429 единиц,
- артиллерийских систем – 703 единицы,
- РСЗО – 213 единиц,
- средства ПВО – 96 единиц,
- самолетов – 212 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 единиц,
- крылатые ракеты – 125 единиц,
- корабли/катера – 13 единиц,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2 406 единиц,
- специальная техника – 53 единицы.
7 июня больше всего кафиров и их техники ВСУ уничтожили на Славянском направлении.
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Последние новости о том, как ВСУ уничтожают врага
- 44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Апостола совместно с аэроразведкой 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили склад с российскими боеприпасами в Запорожской области , а также обезвредили вражеские реактивные системы залпового огня "Град".
- ВСУ ликвидировали российского начальника штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота – полковника Руслана Ширина.
- На Донбассе в течение 6 июня Объединенные силы отразили 11 вражеских атак. Кроме того, наши воины уничтожили 3 склада с российскими боеприпасами.
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