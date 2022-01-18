Юридических препятствий нет, – член конкурсной комиссии САП об утверждении результатов

Процедура избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры довольно масштабная. Однако ее можно было бы реализовать за 4 месяца.

Конкурс уже прошел, однако комиссия еще не поставила точку. Об этом в эфире 24 канала рассказал член конкурсной комиссии по избранию главного прокурора САП Роман Куйбида.

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Он подчеркнул, что все действия, требовавшиеся от кандидатов для участия в этом конкурсе, они уже выполнили. Математически избрать победителей на должности руководителя САП, его заместителя и руководителя одного из отделов не сложно, однако пока нет официального решения комиссии.

В любом случае у нас нет никаких юридических препятствий для того, чтобы выполнить свою функцию, функцию комиссии, и утвердили результаты конкурса. Роман Куйбіда Член конкурсной комиссии

Куйбида подчеркнул, что работа комиссии очень прозрачна. Все заседания транслируются. Внешние наблюдатели могут сделать больше выводов, чем сами члены комиссии.

Куйбида также заявил, что ему стыдно , что этот конкурс растянулся на столько времени.

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