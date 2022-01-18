Юридических препятствий нет, – член конкурсной комиссии САП об утверждении результатов
Источник:24 канал
Процедура избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры довольно масштабная. Однако ее можно было бы реализовать за 4 месяца.
Конкурс уже прошел, однако комиссия еще не поставила точку. Об этом в эфире 24 канала рассказал член конкурсной комиссии по избранию главного прокурора САП Роман Куйбида.
К теме Украинцы заплатят миллионы из-за срыва конкурса САП
Куйбида о саботаже в САП
Он подчеркнул, что все действия, требовавшиеся от кандидатов для участия в этом конкурсе, они уже выполнили. Математически избрать победителей на должности руководителя САП, его заместителя и руководителя одного из отделов не сложно, однако пока нет официального решения комиссии.
В любом случае у нас нет никаких юридических препятствий для того, чтобы выполнить свою функцию, функцию комиссии, и утвердили результаты конкурса.
Куйбида подчеркнул, что работа комиссии очень прозрачна. Все заседания транслируются. Внешние наблюдатели могут сделать больше выводов, чем сами члены комиссии.Обратите внимание! Куйбида также заявил, что ему стыдно, что этот конкурс растянулся на столько времени.
Куйбида прокомментировал затягивание конкурса в САП: смотрите видео
Конкурс в САП: что следует знать
- Уже больше года в Украине не могут назначить главного антикоррупционного прокурора.
- Голосование постоянно проваливают по разным причинам. К примеру, члены просто не приходят на заседание или не хватает голосов.
- По результатам конкурса главой САП стал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко.
- Украина может остаться без помощи международных партнеров из-за ситуации с САП.