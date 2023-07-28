Их достаток – на фронт: эффективный способ наказывать депутатов за противоправные действия

Верховная Рада прекратила полномочия народного депутата Украины Юрия Аристова после его отдыха на Мальдивах во время войны. Однако выяснилось, что он отправился на курорт, воспользовавшись официальной командировкой в Литву.

Политолог Олег Лесной считает, что невозможно проверить или предусмотреть, куда отправится депутат во время своей командировки. Однако этот человек должен понести ответственность за свои поступки. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Не имеет права быть депутатом

Он заметил, что эксдепутату Аристову точно не поздоровится, да и покупался он, наверное, в последний раз. Также справедливо то, что после своего поступка он не вправе оставаться депутатом.

Своим поступком Аристов вызвал возмущение многих украинцев, некоторые из которых призывали отправить эксдепутат на фронт.

Не привязываясь конкретно к этому человеку, я против того, чтобы кого-то отправляли на передовую. Зачем это балласт? Один плохой так называемый "воин" – это бремя командира,

– заметил Лесной.

Человек, совершающий противоправные, безнравственные, антигосударственные действия, и при этом физически крепкий, должен помогать в тылу – что-то строить или копать.

Политолог предположил, как ответит за свой поступок эксдепутат Аристов: смотрите видео

Нужно заставить быть полезным

"Если же это – обеспеченные люди, имеющие средства на такие дорогие поездки, то можно их зарплату за год до конца войны перечислять на дроны или другие нужды фронта. Они должны заплатить моральную дань государству и от них должна быть польза для фронта. Если же не хотят, нужно их заставить быть полезными", – отметил Лесной.

Более того, все это должно происходить показательно, чтобы каждый знал, что война не где-то далеко – она везде. Однако это не значит, что люди не должны праздновать, но они должны делать это с мыслью и пониманием о помощи армии. А также работать в тылу так, чтобы деньги были одеть и обуть военных.

"Все должны понимать, что идет война, и единственная наша цель – победа. Ведь если все это, не дай Бог, повторится, не все успеют улететь в теплые края", – подчеркнул Олег Лесной.

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