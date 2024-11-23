Навсегда 32: на войне погиб военный со Львовщины Юрий Бой

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей в войне против России. На фронте погиб 32-летний защитник со Львовщины Юрий Бой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Яворивский городской совет. Герой погиб 28 августа 2024 года в Донецкой области.

Смотрите также Останется в памяти чрезвычайно добрым и отзывчивым: в Одесской области попрощались с Юрием Сергеевым

Что известно о погибшем защитнике

Юрий Бой был уроженцем города Яворов. В 2009 году он завершил обучение в Яворовской школе имени Тараса Шевченко, после чего поступил в Новояворовский профессиональный лицей, где получил специальность автослесаря и водителя автотранспортных средств. Некоторое время работал за границей.

В 2022 году, когда началось полномасштабное российское вторжение, Юрий Бой оставил позади свою гражданскую жизнь и одел военный пиксель. Служил в рядах 58 отдельной мотопехотной бригады водителем танковой роты. Во время службы получил знания и навыки управления беспилотными системами,

– говорится в сообщении.

Юрий участвовал в боях под Бахмутом, а также выполнял военные задачи на территории Донецкой, Днепропетровской и Сумской областей. За службу он был награжден рядом отличий, в частности нагрудным знаком "За верное служение", отличием от командира и медалью ветерана войны.

Свой последний бой Герой принял в населенном пункте Новоукраинка Донецкой области, где погиб 28 августа 2024 года.

Встреча Героя состоится в пятницу, 22 ноября, в Яворове ориентировочно в 16:00.