"Сравнивать есть с чем": как изменились мощности Воздушных сил с начала полномасштабной войны

Почти два года Россия ведет активную войну против Украины, нанося удары по ее гражданскому населению. Впрочем, за это время мощности Воздушных сил, которые отражают атаки врага, несколько изменились.

На сегодня украинская система ПВО имеет большое количество иностранного вооружения, которое используется параллельно с образцами советских времен. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Сравнивать есть с чем

Юрий Игнат рассказал, что еще до начала полномасштабной войны наша система противовоздушной защиты имела опыт только по сбиванию воздушных целей во время тренировок на полигонах. Говорится также о тех, которые сейчас оккупированы.

Это Чауда в Крыму, откуда зенитчики тренировались сбивать воздушные баллистические цели, а также полигон Ягорлык в Херсонской области.

Опыт, который получили там, умноженный на опыт в реальных условиях боевых действий прикрытия в течение двух лет войны это самое главное и самое ценное, что сегодня имеют наши защитники,

– отметил Игнат.

В частности, он отметил, что по состоянию на сейчас большую роль в защите украинского воздушного пространства играет иностранное вооружение. Представитель Воздушных сил отметил системы NASAMS, IRIS-T и Patriot, которые в будущем должны стать основой противовоздушной обороны Украины.

По словам Игната, одновременно активно работают и советские системы С-300 и Бук-М1.

Сравнивать есть с чем. Тогда было большее количество ракет, но все было советское. Сегодня в нашей системе ПВО огромные изменения. Большой парк номенклатур вооружения. Ну и ждем самолеты F-16, которые станут частью системы воздушного прикрытия,

– рассказал представитель Воздушных сил.

Он также добавил, что открытием этой войны стали мобильные огневые группы, которые являются основным щитом от ударных дронов типа "Шахед".

Напомним, что в ночь на 13 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Украину "Шахедами". Всего враг запустил 23 дрона-камикадзе.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате боевой работы уничтожено 16 ударных БпЛА противника в пределах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.