Это уже будет после Пасхи, – Игнат о получении Patriot

В конце марта украинские военные завершили обучение на американских системах противовоздушной обороны Patriot. Однако точных сроков передачи их Украине пока не сообщают.

Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что Украина получит их уже после Пасхи, которая будет 16 апреля.

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Я думаю, это уже будет после Пасхи,

– ответил Игнат на вопросы журналиста.

Заметим, что пресс-секретарь пока не конкретизирует сроки передачи Patriot. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.

Кроме того, он отметил, что украинцы узнают, что американские системы в Украине, когда наши воины собьют первый российский самолет.



Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала

Что стоит знать о предоставлении Украине Patriot