Это уже будет после Пасхи, – Игнат о получении Patriot
Источник:Юрий Игнат
В конце марта украинские военные завершили обучение на американских системах противовоздушной обороны Patriot. Однако точных сроков передачи их Украине пока не сообщают.
Об этом подчеркнул спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что Украина получит их уже после Пасхи, которая будет 16 апреля.
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Украинцам сообщат, когда Patriot будут стоять на защите неба
Я думаю, это уже будет после Пасхи,
– ответил Игнат на вопросы журналиста.
Заметим, что пресс-секретарь пока не конкретизирует сроки передачи Patriot. По его словам, сейчас никто не может сказать четкие сроки.
Кроме того, он отметил, что украинцы узнают, что американские системы в Украине, когда наши воины собьют первый российский самолет.
Как ПВО Patriot поможет защитить небо над Украиной / Инфографика 24 Канала
Что стоит знать о предоставлении Украине Patriot
- В декабре Германия и США согласились поставлять Украине ЗРК Patriot. Вскоре решение о поставках систем примут Нидерланды.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьера Нидерландов за намерение передать Украине ЗРК Patriot. Он отметил, что это поможет защитить людей от ракетного террора.
- Ранее стало известно, что примерно 100 военных из Украины 16 января прибыли в США, чтобы учиться пользоваться ЗРК Patriot.
- Добавим, что Германия долгое время отказывалась отправлять Patriot в Украину, но канцлер Олаф Шольц решил присоединиться к США и предоставить для защиты украинского неба дополнительную батарею ПВО Patriot.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина получит 2 батареи ЗРК Patriot.
- Украине необходимы комплексы Patriot, практически способные сбивать такие ракеты как Х-22 и другие скоростные цели. Также ЗРК Patriot может сбивать БпЛА, вертолеты и самолеты.