Отдал жизнь, когда помогал собратьям: под Соледаром погиб полковник ГНСУ Юрий Юрчик

Украинские защитники продолжают героически защищать территории нашей страны от российских оккупантов и отдают свои жизни за то, чтобы Украина была независимым государством. В частности, стало известно, что в результате вражеских обстрелов погиб полковник Госпогранслужбы Юрий Юрчик.

Российские захватчики хоть и цинично заявляют о "перемирие", однако продолжают обстреливать гражданских людей и позиции ВСУ, из-за чего умирают лучшие сыновья и дочери Украины. В понедельник, 9 января, в последний путь провожали полковника Юрчика, погибшего под Соледаром в Донецкой области.

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Погиб во время того, как оказывал помощь по эвакуации товарищам

Пограничники отмечают, что оккупанты атаковали населенный пункт Соледар из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Во время этих ударов Юрий Юрчик получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Пограничник руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где сейчас ведутся ожесточенные бои. В момент своей гибели Юрий Александрович лично оказывал помощь по эвакуации тяжелораненых военнослужащих смежного подразделения Сил обороны,

– вспоминают о герое в ГНСУ.

Кроме того, в пресс-службе госструктуры опубликовали фотографии с похорон Юрчика и констатировали, что с офицером прощались его собратья, руководство пограничного ведомства, родные и близкие. Следует также вспомнить, что у защитника остались жена и дочь.

Прощание с украинским полковником Юричком: просматривайте фотографии

Украинские герои отдают свою жизнь за наше будущее

Редакциявыражает соболезнования всем родным и погибшим Юрия Юрчика. В частности, его жене и дочери.

К этой трагической новости стоит вспомнить других героев, павших на поле боя ради того, чтобы наше государство имело счастливое будущее, а все оккупанты были стерты с лица земли.