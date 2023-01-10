Отдал жизнь, когда помогал собратьям: под Соледаром погиб полковник ГНСУ Юрий Юрчик
Источник:ГНСУ
Украинские защитники продолжают героически защищать территории нашей страны от российских оккупантов и отдают свои жизни за то, чтобы Украина была независимым государством. В частности, стало известно, что в результате вражеских обстрелов погиб полковник Госпогранслужбы Юрий Юрчик.
Российские захватчики хоть и цинично заявляют о "перемирие", однако продолжают обстреливать гражданских людей и позиции ВСУ, из-за чего умирают лучшие сыновья и дочери Украины. В понедельник, 9 января, в последний путь провожали полковника Юрчика, погибшего под Соледаром в Донецкой области.
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Погиб во время того, как оказывал помощь по эвакуации товарищам
Пограничники отмечают, что оккупанты атаковали населенный пункт Соледар из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Во время этих ударов Юрий Юрчик получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Пограничник руководил обороной непосредственно на огневых позициях, где сейчас ведутся ожесточенные бои. В момент своей гибели Юрий Александрович лично оказывал помощь по эвакуации тяжелораненых военнослужащих смежного подразделения Сил обороны,
– вспоминают о герое в ГНСУ.
Кроме того, в пресс-службе госструктуры опубликовали фотографии с похорон Юрчика и констатировали, что с офицером прощались его собратья, руководство пограничного ведомства, родные и близкие. Следует также вспомнить, что у защитника остались жена и дочь.
Прощание с украинским полковником Юричком: просматривайте фотографии
Украинские герои отдают свою жизнь за наше будущее
К этой трагической новости стоит вспомнить других героев, павших на поле боя ради того, чтобы наше государство имело счастливое будущее, а все оккупанты были стерты с лица земли.
- Сеть облетела известие, что погиб запорожский волонтер, адвокат, правозащитник и эко активист Денис Тарасов. Он с первых дней полномасштабного вторжения пошел на фронт защищать Запорожье и всю Украину.
- Кроме того, под Кременной 27 декабря 2022 года погиб военный Сергей Янец. Этот солдат стал на защиту нашего государства еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну на Востоке нашего государства.
- Также на Бахмутском направлении отошел на тот свет Олег Юрченко. У защитника осталось 5 детей. Он был членом Союза украинской молодежи в Украине и майдановцем.