В России задержали очередного высокопоставленного чиновника минобороны Кузнецова
Российские СМИ сообщают о задержании еще одного чиновника российского минобороны – Юрия Кузнецова. Он занимал должность главы управления кадров.
Сообщается, что уголовное дело связано с бывшим местом работы Кузнецова. Это уже второе громкое задержание за последнее время. Совсем недавно в России арестовали замминистра обороны Тимура Иванова.
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Задержание Кузнецова
Главу управления кадров минобороны России Юрия Кузнецова задержали как подозреваемого в уголовном преступлении. Сообщается, что человека с ФИО, совпадающих с Кузнецовым, зарегистрировали накануне в базе 235-го военного гарнизонного суда и доставили для избрания меры пресечения.
Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление следственного комитета. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.
Юрия Кузнецова задержали в России / российские СМИ
Кем он был до этого
Российские СМИ пишут, что уголовное дело связано с предыдущей работой Кузнецова. Речь идет о должности начальника 8 управления Генштаба ВС России (Службы защиты гостайны). Он занимал эту должность с 2010 года по май 2023 года – после чего стал начальником Главного управления кадров.
Изменения в российском минобороны
- Владимир Путин 12 мая уволил Сергея Шойгу и назначил на должность министра обороны Андрея Белоусова, который до этого занимал должность первого заместителя председателя российского правительства.
- Вместо этого Шойгу получил новую должность – секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. В указе по последнему указано, что увольнение произошло "в связи с переходом на другую работу". Возможно, его назначат советником Путина, ведь он долгое время был близким к российскому диктатору. Патрушев носитель самых кровавых и темных секретов Путина.
- Журналисты The Times отметили, что одной из причин отставки Шойгу была потребность Кремля в хорошем менеджере в минобороны. Шойгу славится расточительством и некомпетентностью, а России нужно эффективное производства вооружений и оптимальное удовлетворение военных потребностей. Он не мог обеспечить это – это должен исправить уже Белоусов.