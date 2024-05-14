В России задержали очередного высокопоставленного чиновника минобороны Кузнецова

Российские СМИ сообщают о задержании еще одного чиновника российского минобороны – Юрия Кузнецова. Он занимал должность главы управления кадров.

Сообщается, что уголовное дело связано с бывшим местом работы Кузнецова. Это уже второе громкое задержание за последнее время. Совсем недавно в России арестовали замминистра обороны Тимура Иванова.

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Задержание Кузнецова

Главу управления кадров минобороны России Юрия Кузнецова задержали как подозреваемого в уголовном преступлении. Сообщается, что человека с ФИО, совпадающих с Кузнецовым, зарегистрировали накануне в базе 235-го военного гарнизонного суда и доставили для избрания меры пресечения.

Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление следственного комитета. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу.

Юрия Кузнецова задержали в России / российские СМИ

Кем он был до этого

Российские СМИ пишут, что уголовное дело связано с предыдущей работой Кузнецова. Речь идет о должности начальника 8 управления Генштаба ВС России (Службы защиты гостайны). Он занимал эту должность с 2010 года по май 2023 года – после чего стал начальником Главного управления кадров.

Изменения в российском минобороны