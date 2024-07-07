Навсегда 28: на Харьковщине погиб командир отделения из Калуша

На войне погиб командир отделения, старший солдат Юрий Ришко. Он отдал свою жизнь за Украину во время выполнения боевого задания.

Герою навсегда останется 28 лет. Юрий Ришко Был родом из Калуша.

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На фронте погиб Юрий Ришко

4 июля 2024 года во время выполнения боевого задания в одном из населенных пунктов на Харьковщине погиб 28-летний Юрий Ришко. Герою было всего 28 лет.

Юрий Ришко служил командиром инженерно-саперного отделения, инженерно-саперного взвода, инженерно-саперной роты.

Скорбное известие всколыхнуло общество. В борьбе за свободу и независимость Украины погиб калушанин, старший солдат Юрий Ришко. Выражаем соболезнования родным павшего Воина. Низкий поклон, почет и благодарность храброму Защитнику за жертвенный подвиг,

– выразили соболезнования в Калушской общине.



Юрий Ришко погиб в бою с врагом / Фото Калушский городской совет

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память!