Успешный адвокат, отец 5 детей: под Бахмутом погиб еще один герой-добровольец

Ушел в вечность на фронте Юрий Сикиринский – адвокат из Львовской области, который был участником двух революций. С начала российско-украинской войны в 2014 году он волонтерил, а с 2022-го пошел в тероборону. Также Юрий был отцом 5 детей.

В пятницу, 16 июня, стало известно, что в боях на Бахмутском направлении, а именно – вблизи Роздоловки, погиб Юрий Сикиринский. Защитник был командиром отделения связи, старшим сержантом 125-й бригады теробороны Вооруженных Сил.

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Чем запомнился Юрий Сикиринский

Известно, что будущий герой родился 3 февраля 1971, был успешным адвокатом, а также невероятным семьянином: отцом сына Льва, дочерей Марты, Ольги, Ярины, Соломии и мужем жены Соломии.

Он был настоящим патриотом, активным участником двух Майданов. С 2014 года – волонтер для войска. С момента полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил национальной обороны. Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой,

– констатировали в пресс-службе Солонковской общины.

Кроме того, в группе Советов адвокатов Львовщины сообщили печальное известие о гибели Юрия: "Родные, друзья, коллеги и клиенты будут помнить Юрия Алексеевича как отзывчивого человека, любящего и заботливого мужчину, многодетного отца, талантливого и ответственного адвоката. Он работал в АО "Доминанта", АБ "Юрия Сикиринского", – говорится в источнике.



Погибший адвокат-военный Юрий Сикиринский / Фото из соцсетей



Сикиринский погиб на Бахмутском направлении / Фото из сети

Украина теряет лучших