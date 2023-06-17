Успешный адвокат, отец 5 детей: под Бахмутом погиб еще один герой-добровольец
Источник:Солонковское общество
Ушел в вечность на фронте Юрий Сикиринский – адвокат из Львовской области, который был участником двух революций. С начала российско-украинской войны в 2014 году он волонтерил, а с 2022-го пошел в тероборону. Также Юрий был отцом 5 детей.
В пятницу, 16 июня, стало известно, что в боях на Бахмутском направлении, а именно – вблизи Роздоловки, погиб Юрий Сикиринский. Защитник был командиром отделения связи, старшим сержантом 125-й бригады теробороны Вооруженных Сил.
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Чем запомнился Юрий Сикиринский
Известно, что будущий герой родился 3 февраля 1971, был успешным адвокатом, а также невероятным семьянином: отцом сына Льва, дочерей Марты, Ольги, Ярины, Соломии и мужем жены Соломии.
Он был настоящим патриотом, активным участником двух Майданов. С 2014 года – волонтер для войска. С момента полномасштабного вторжения вступил в ряды Сил национальной обороны. Больно, что сегодня лучшие из лучших отдают жизнь ради того, чтобы у нас было мирное небо над головой,
– констатировали в пресс-службе Солонковской общины.
Кроме того, в группе Советов адвокатов Львовщины сообщили печальное известие о гибели Юрия: "Родные, друзья, коллеги и клиенты будут помнить Юрия Алексеевича как отзывчивого человека, любящего и заботливого мужчину, многодетного отца, талантливого и ответственного адвоката. Он работал в АО "Доминанта", АБ "Юрия Сикиринского", – говорится в источнике.
Погибший адвокат-военный Юрий Сикиринский / Фото из соцсетей
Сикиринский погиб на Бахмутском направлении / Фото из сети
Украина теряет лучших
- В марте этого года в боях за Бахмут также отошел в вечность Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло. Мать защитника в эти дни дала интервью, в котором вспомнила свое состояние в день смерти сына. По ее словам, тогда она не могла себе найти места и о чем-то догадывалась.
- Также 24 Канал не так давно писал о погибшем историке Иване Макаре, работавшем учителем на Львовщине. Его любили ученики, но он любил их еще больше, потому и пошел защищать Украину от оккупантов.
- Кроме того, стало известно, что на Востоке погиб доброволец из Финляндии. Он прибыл защищать наше государство от захватчиков в первые недели широкомасштабной войны.