Прикрывал побратимов: на Донбассе героически погиб молодой пограничник

В бою против россиян на Донбассе погиб воин Юрий Замашный из Черкасской области. Павший пограничник был оператором БПАК.

Старшему сержанту Юрию Замашному было 26 лет, его молодая жена стала вдовой, а родители потеряли сына. Трагическую весть сообщили в Шполянском городском совете.

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Герой погиб, прикрывая эвакуацию

Замашный Юрий Олегович родился 21 января 1998 года, родом из села Нечаево Липянской общины. Сражался против российских оккупантов в рядах 105-го пограничного отряда имени князя Владимира Великого. Юрий был инспектором пограничной службы 1 категории – оператором беспилотных авиационных комплексов.

Сержант воевал на одном из самых горячих направлений фронта. Молодой воин погиб 26 апреля 2024 года вблизи Красногоровки Донецкой области. Он своим огнем до последнего прикрывал побратимов от вражеских обстрелов во время эвакуации раненых.

Навеки наша община потеряла еще одного Героя. Пусть Господь примет Защитника в свои объятия, утолит боль и заполнит пустоту в сердцах родных. Нет слов, которые могли бы утолить боль утраты,

– добавили в Липянской сельской территориальной общине.

Что известно об убийстве украинских военных в Мурнау

В Германии в результате ножевых ранений были убиты двое граждан Украины – мужчин 23 и 36 лет. Подозреваемого в убийстве уже задержали, им оказался гражданин России.

По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, которые проходили медицинскую реабилитацию в Германии. Эту информацию сообщили в украинском МИДе.

Убийца украинских военнослужащих в немецком Мурнау – местный "Z-патриот", который открыто поддерживал российскую агрессию и демонстративно носил нашивки с "Z-символикой".

Spiegel предполагает, что нападавший мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Привлекает внимание тот факт, что преступление произошло на территории торгового центра в Мурнау, где люди встречаются и пьют пиво.

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что один из убитых украинцев был военнослужащим 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. В 2023 году боец был ранен в боях за Белогоровку, затем он проходил лечение и реабилитацию в Германии.

Редакциявыражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память.