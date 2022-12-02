Госизмена и посягательство на территориальную целостность: ведущего, бежавшего в Россию, будут судить

Украинского ведущего, после революции достоинства, переехавшего в Россию будут судить за госпредательство. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также оправдывание войны.

Прокуратура Киевской областной прокуратуры уже направила соответствующий обвинительный акт в суд. Вероятно, речь идет о бывшем сотруднике телеканала "Интер" Юрии Коте.

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Заметим, что Генпрокуратура не называет имени фигуранта, однако добавили фото, по которым можно узнать Юрия Кота.

В ходе расследования следователи установили, что обвиняемый до 2014 года работал ведущим на украинских телерадиоканалах.

Антигосударственная деятельность Кота

Во время Революции Достоинства он был ведущим на киевском Антимайдане, после чего переехал на постоянное место жительства в Россию.

В Москве он приступил к работе на государственном телеканале страны-агрессора как журналист.

В своих выступлениях в СМИ и публикациях в мессенджерах, он поддерживает руководство России и начало военных действий в Украине. В основном они подготовлены по заказу должностных лиц госорганов и учреждений России и российских медийных центров,

– говорится в сообщении Генпрокуратуры.

На своих страницах в социальных сетях он дискредитирует действующую власть Украины, ее представителей и решения, формирует негативный имидж нашего государства на международной арене.

"Его посты содержат призывы к захвату оккупантами всей территории Украины", – добавляют в прокуратуре.

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