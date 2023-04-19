Лидерам Южной Кореи следует приехать в Украину, – Давидюк об условии поставки оружия для ВСУ
Южная Корея оказывает Украине гуманитарную и экономическую помощь. Накануне страна заявила, что о поставках оружия может идти речь только в случае масштабного нападения на гражданское население.
То, что это произошло, очевидно, но не для всех. Поэтому лидеров Южной Кореи страны нужно приглашать в Украину, чтобы они посмотрели на Херсонщину, Днепр, прифронтовый Донбасс, не захваченный Бахмут. Об этом 24 Канала сказал политолог Николай Давидюк.
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"Иногда люди ждут идеального горя или момента в будущем. Но на самом деле это будущее уже наступило", – утверждает политолог.
Тянуть время – ни к чему
К величайшему сожалению, это неидеальный момент для нас. Чрезвычайно большое количество взрывов, прилетов, убийств, уничтожений и изнасилований уже произошло. Можно констатировать, что в нашей стране гораздо больше погибших среди мирных людей, чем военных.
"Лидерам Южной Кореи нужно и понять одно дело: в свое время они тоже воевали с Россией и Китаем на своей территории, поэтому они точно знают, что это значит. Если вовремя не помочь – а им Запад пришел на помощь, спас их – можно понять, чем это все может завершиться", – отметил Давидюк.
Как отметил политолог, в Польшу южнокорейцы поставляют достаточно серьезные образцы вооружения, конкурирующие с американскими. Дипломатические источники говорят о том, что США сами сказали поддержать Южную Корею, ведь может сложиться так, что она пригодится в борьбе за Тайвань. Поэтому сейчас их нужно несколько "накачать" деньгами.
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Политолог отмечает: если Южная Корея все равно будет помогать нашим союзникам – и США, и Польше, и Тайваню – то чего ждать? Надо делать сейчас. По убеждению Давидюка, страна будет поставлять нам вооружение.
Зачем ждать символической жертвы – убийства женщин, детей, пенсионеров? Ради того, чтобы премьер-министр или президент поставил себе галочку? Будем взрослыми, не стоит вести себя как Эммануэль Макрон в начале вторжения. Такое поведение потом приводит к негативным последствиям,
– акцентирует политолог.
Он считает, что Южная Корея может стать нам другом и партнером. Потому нужно приглашать в Украину представителей, что бы запускать эти процессы.
Россия уже пригрозила
- На то, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль допустил передачу Украине вооружения уже отреагировали в России. Традиционно, террористы начали угрожать расправой.
- Путинский приспешник Дмитрий Медведев заявил, что ответ России не заставит себя ждать – она будет поставлять Северной Корее свое вооружение.
- Речь идет о "новых образцах русского оружия". Интересно, как россиянам это удастся, потому что бойцы вражеской армии постоянно жалуются на нехватку вооружения и боеприпасов.