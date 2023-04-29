Южная Корея передумала: страна рассматривает предоставление Украине летального оружия

29 апреля 2023, 12:59
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Reuters

Власти Южной Кореи рассматривают возможность поставки оружия в Украину. Страна пока не поставляла летальное вооружение в Киев.

28 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул рассматривает варианты снабжения оружием Украину.

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Южная Корея может предоставить оружие Украине

В ходе речи в школе Кеннеди Гарвардского университета по случаю 70-летия союза США и Южной Кореи Юн сказал, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права и прав украинцев. Он подчеркнул, что демократический мир должен сделать все для того, чтобы попытки оккупантов не увенчались успехом. Победа же России в войне может спровоцировать новую войну в будущем.

Когда журналисты спросили у президента, рассматривает ли Южная Корея возможность поставки летальной помощи Украине, он ответил:

Мы внимательно следим за ситуацией, происходящей на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права,
– сказал он.

Почему Южная Корея не снабжает оружие Украине

  • Сеул поддерживает Украину и оказывает Киеву гуманитарную и финансовую помощь. Однако поставки оружия там раньше отвергались, чтобы сохранять стабильные отношения с Москвой.
  • 26 апреля президент Южной Кореи встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме. США пообещали дать Южной Корее больше информации о ее ядерном планировании по любому конфликту с Северной Кореей. Они также обсудили ситуацию в Украине.
  • Еще перед отъездом в Соединенные Штаты Юн впервые сказал, что Сеул может расширить свою поддержку Украины кроме гуманитарной и экономической помощи, если она испытывает крупномасштабное гражданское нападение.
Автор: Анастасія Кушпіт