Южная Корея передумала: страна рассматривает предоставление Украине летального оружия

Власти Южной Кореи рассматривают возможность поставки оружия в Украину. Страна пока не поставляла летальное вооружение в Киев.

28 апреля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что Сеул рассматривает варианты снабжения оружием Украину.

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Южная Корея может предоставить оружие Украине

В ходе речи в школе Кеннеди Гарвардского университета по случаю 70-летия союза США и Южной Кореи Юн сказал, что российское вторжение в Украину является нарушением международного права и прав украинцев. Он подчеркнул, что демократический мир должен сделать все для того, чтобы попытки оккупантов не увенчались успехом. Победа же России в войне может спровоцировать новую войну в будущем.

Когда журналисты спросили у президента, рассматривает ли Южная Корея возможность поставки летальной помощи Украине, он ответил:

Мы внимательно следим за ситуацией, происходящей на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры для соблюдения международных норм и международного права,

– сказал он.

Почему Южная Корея не снабжает оружие Украине