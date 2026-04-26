В Харьковской области пограничники уничтожили стартовые позиции российских БпЛА и склад с дронами

В Харьковской области украинские пограничники уничтожили пункт запуска российских беспилотников типа "Молния", а также укрытие врага и склад боекомплекта.

Об этом сообщает подразделение беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины "Стрикс". Там также показали кадры успешной работы.

Смотрите также На оккупированной Херсонщине ликвидировали чиновника МЧС России Ивана Бузина вместе с женой

Что уничтожили на Харьковщине?

На Южно-Слобожанском направлении экипажи подразделения "Стрикс" в составе 4 пограничного отряда ликвидировали пусковую позицию дешевых российских беспилотников типа "Молния", укрытия оккупантов и запасы боекомплекта.

Отмечают, что российские военные продолжают атаковать позиции украинских защитников, гражданские автомобили и инфраструктуру Харькова. Поэтому все обнаруженные цели были оперативно поражены с помощью ударных дронов.

Согласно обнародованной информации, вражескую пусковую позицию уничтожили, боекомплект сдетонировал, а укрытие ликвидировали. Таким образом средства поражения противника уничтожают еще до их запуска по целям в Украине.

Уничтожаем средства поражения противника еще до их запуска. Подразделение продолжает системную работу, чтобы сохранить жизнь гражданских и военных,

– говорится в сообщении.

Кадры уничтожения вражеских объектов:

К слову. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 230 оккупантов. Общие потери врага среди личного состава с момента полномасштабной войны в 2022 году составляют 1 324 690 человек.

Какие еще потери наносят россиянам?