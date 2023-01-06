Россияне готовятся наступать на Донецком фронте сразу после Рождества, – полковник ВСУ

Перемещение российских войск на Донецком фронте говорит о том, что они готовы наступать. Движение вперед и попытки штурма оккупанты начнут сразу после Рождества.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Тем временем россияне продемонстрировали свое "рождественское перемирие", оккупанты в очередной раз цинично обстреляли Курахово.

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Перемещение российких войск

Свитан отметил, что любое перемещение русских войск будет уничтожаться. Мы прекрасно видим их на глубину 50 – 70 километров, их движение, их рассредоточение. Они сейчас рассредоточены примерно на дивизионную глубину.

В основном по селам в районе юга Донецка в Мариуполь. От Мариуполя до Гуляйполя. Под Угледаром очень велико рассредоточение войск. Сейчас они начинают движение, то есть, готовятся после 7 – 8 января перейти к локальным наступлениям,

– заметил военный эксперт.

Локации для наступления

Он продолжил, что это отлично видно в районе Угледара. Это будет один из моментов, потому что тогда подтянулся еще и ЧВК самого министра обороны. Туда переброшены именно штурмовики. Они будут выполнять штурмовые задачи. Определенная передислокация есть и в районе Соледара, это к северу от Бахмута.

"Они готовятся к определенному прорыву севернее Соледара. Мы видим увеличение плотности войск, подготовку к определенным наступательным действиям в районе Кременной – в сторону Лимана. А также Сватово, и из Валуек идет определенный поток войск, и из-под Троицкого в сторону Купянска ", – подчеркнул летчик-инструктор.

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ВСУ подготовят противодействие

По его словам, сейчас заметна подготовка российских войск сразу после Рождества 6 – 7 января начать определенные наступательные действия на Донецком фронте. Никто, конечно, из украинского командования не оставит без определенных противодействий.

Готовимся мы и к этому, в том числе, к такому движению россиян. И выполняем свои наступательные задания там, где это сейчас позволяет погода,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

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