Его что-то сдерживает: к чему может прибегнуть Путин в свой день рождения

Если верить официальным данным, то в понедельник, 7 октября, у Владимира Путина день рождения. В России очень любят символизм, поэтому российские генералы, особенно новоназначенные, могут сделать кремлевскому диктатору какой-то "подарок" в виде атак на Украину.

С другой стороны, есть фактор, который может сдерживать Путина наносить масштабные удары по Украине в ближайшие дни. Такое мнение 24 Каналу озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

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"У Путина ступор"

Роман Свитан отметил, что оккупанты могут применить дальние средства поражения. В частности, большое количество "Шахедов", крылатых, баллистических ракет. А вот серьезных сухопутных атак враг выполнить не сможет, поэтому вряд ли будут развернуты масштабные наступательные действия.

Думаю, сейчас у Путина есть некий ступор относительно принятия решения о масштабном ударе по Украине. Впереди "Рамштайн". Будет приниматься серьезное решение о работе дальними средствами поражения НАТО по российской территории. Думаю, сейчас Путин не будет испытывать судьбу. Если и нанесут какой-то удар, не думаю, что он будет очень масштабным,

– предположил он.

Однако готовность нанести серьезный удар у россиян есть уже минимум несколько недель. Поэтому от захватчиков можно ожидать чего угодно.

К слову, аналитик Ольга Курносова предположила, что Владимир Путин напуган несистемностью и резкостью Дональда Трампа, ведь кандидат в президенты США очень непредсказуем. Российский диктатор даже заявлял, что его "устраивает" действующий лидер Джо Байден и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис.