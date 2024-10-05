З іншого боку, є фактор, який може стримувати Путіна завдавати масштабних ударів по Україні найближчими днями. Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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"У Путіна ступор"

Роман Світан зазначив, що окупанти можуть застосувати дальні засоби ураження. Зокрема, велику кількість "Шахедів", крилатих, балістичних ракет. А ось серйозних сухопутних атак ворог виконати не зможе, тому навряд чи будуть розгорнуті масштабні наступальні дії.

Думаю, зараз у Путіна є якийсь ступор щодо прийняття рішення про масштабний удар по Україні. Попереду "Рамштайн". Буде ухвалюватись серйозне рішення щодо роботи дальніми засобами ураження НАТО по російській території. Думаю, зараз Путін не буде випробовувати долю. Якщо й завдадуть якогось удару, не думаю, що він буде дуже масштабним,

– припустив він.

Однак готовність завдати серйозного удару у росіян є вже мінімум кілька тижнів. Тому від загарбників можна очікувати чого завгодно.

До слова, аналітикиня Ольга Курносова припустила, що Владімір Путін наляканий несистемністю та різкістю Дональда Трампа, адже кандидат у президенти США дуже непередбачуваний. Російський диктатор навіть заявляв, що його "влаштовує" чинний лідер Джо Байден та кандидатка у президенти від демократів Камала Гарріс.