К Черному морю направляется американский ракетный эсминец: первое фото
Источник:твитер Военно-морских сил США в Европе
Американцы отправили в Черное море свой ракетный эсминец "Арли Берк". Там он будет работать с американскими союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Судно отправилось в направлении Черного моря в четверг, 25 ноября. Там оно будет работать с американскими союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Обратите внимание США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за войск России возле Украины
USS Arleigh Burke (DDG-51) – это первый эсминец типа "Арли Берк". Он оснащен боевой системой "Иджис", которая позволяет одновременно запускать и отслеживать ракеты и уклоняться от них.
Коротко о судне "Арли Берк"
Источник: "Википедия"
- USS Arleigh Burke назван в честь американского адмирала Арле Альберта Берка, который воевал на Тихом океане во время Второй мировой войны.
- Корабль спустили на воду еще в сентябре 1989 года. Сам адмирал лично присутствовать на церемонии ввода судна в состав Атлантического флота в июле 1991 года.
- Сейчас корабль входит в состав 2-й эскадры эсминцев и ударной авианосной группы авианосца "Теодор Рузвельт". В 2007 году его привлекали к антипиратским операциям в Сомали.
Другое судно США завершило миссию в Черном море
Ранее Черное море покинул корабль USS Mount Whitney – флагман американского Шестого флота. Он находился там с 4 по 15 ноября. Кораблю открыто пригрозил российский президент Владимир Путин. "Можем посмотреть на него в бинокль или и в прицел", – дерзко заявил он. Судно провело в Черном море учения совместно с НАТО и союзниками – Украиной, Румынией и Турцией. После этого оно отправилось в Средиземное море.Обратите внимание! Накануне Россия провела очередные военные учения над Черным морем. В них приняли участие около 10 экипажей самолетов, а также кораблей. Тренировочные полеты выполнили, в частности, 2 истребителя.