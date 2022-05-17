"К гадалке не ходи": как российская армия отреагирует на смерть Путина

Украинцы и, наверное, большинство цивилизованного мира уже не дождутся, когда умрет президент России Владимир Путин. Вероятно, реакция на такое событие российских военных будет для Украины очень удачной.

Об этом в эфире рассказал ведущий 24 канала Артем Овдиенко. Он предположил, как отреагируют российские военные, которые воюют на нашей территории, на смерть своего "лидера".

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Как отреагирует российская армия

По его словам, смерть Путина не принесет Украине каких-либо достижений или преимуществ. Однако реакция на нее российской армии может оказать большое влияние на дальнейший ход российско-украинской войны.

Здесь к гадалке не ходи, реакция российской армии будет однозначной – они начнут бежать. Это действительно нормальная, естественная реакция,

– отметил Овдиенко.

Чего испугаются российские военные

По его словам, российские военные хорошо осознают, что сейчас они совершают противоправные действия на территории чужого государства. В то же время, когда узнают, что их верховный главнокомандующий, который послал их на эту войну – сдох, тогда поймут, что ответственность за исполнение этого преступного приказа будет лежать на них.

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То есть, как объяснил ведущий, тот, кто отдал приказ – умер, поэтому теперь будет отвечать не он, а российские военные. Здесь они уже не смогут "отмазаться", что якобы выполняли приказ, поскольку тот, кто его отдал, будет мертвым.

"Именно поэтому они будут "драпать". Это нормально, мы этого действительно ждем каждый раз, когда говорим, что и сегодня Путин, к сожалению, не сдох, поэтому утро началось неудачно", – Овдиенко.

Овдиенко рассказал, какой будет реакция российской армии на смерть Путина: смотрите видео



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