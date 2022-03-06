К нам едут опытные воины-добровольцы из 52 стран мира, – МИД

Украина получает большую поддержку в войне против России. Помочь остановить агрессора в Украину едут воины-добровольцы из 52 стран мира.

Это их добровольная готовность воевать на стороне добра

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сообщается, что общее число заявок – около 20 тысяч военных.

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Кулеба сказал, что в Украину направляются опытные ветераны и добровольцы.

Это их желание, которое они изъявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра,

– заявил министр.

Он добавил, что не имеет права раскрывать точное количество иностранцев, которые с оружием в руках уже начали становиться на защиту Украины.

Кулеба заявил, что не будет конкретизировать страны, но количество заявок около 20 тысяч.

Добровольцы в Украине

Известно, что на стороне Украины против России желают воевать 200 добровольцев из Нигерии. Их количество растет.

Также следует сказать, что в международном батальоне готовы останавливать российского оккупанта три тысячи добровольцев из США.

В Украину уже прибыли ветераны королевской пехоты Британии.

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