К нам едут опытные воины-добровольцы из 52 стран мира, – МИД
Источник:телеканал Рада
Украина получает большую поддержку в войне против России. Помочь остановить агрессора в Украину едут воины-добровольцы из 52 стран мира.
Это их добровольная готовность воевать на стороне добра
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сообщается, что общее число заявок – около 20 тысяч военных.
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Кулеба сказал, что в Украину направляются опытные ветераны и добровольцы.
Это их желание, которое они изъявили. Мы их не нанимали, мы их не стимулируем ничем. Это их добровольная готовность воевать на стороне добра,
– заявил министр.
Он добавил, что не имеет права раскрывать точное количество иностранцев, которые с оружием в руках уже начали становиться на защиту Украины.
Кулеба заявил, что не будет конкретизировать страны, но количество заявок около 20 тысяч.
Добровольцы в Украине
- Известно, что на стороне Украины против России желают воевать 200 добровольцев из Нигерии. Их количество растет.
- Также следует сказать, что в международном батальоне готовы останавливать российского оккупанта три тысячи добровольцев из США.
- В Украину уже прибыли ветераны королевской пехоты Британии.
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