К нему будут вопросы от правоохранительных органов, – Кравчук о Любченко

3 ноября 2021 , 15:37
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Источник:

24 канал

Алексею Любченко прочили едва ли не самую головокружительную карьеру в правительстве. Однако у него не сложились отношения в кулуарах, в частности с премьер-министром.

Сначала народные депутаты считали, что Любченко должен быть следующим "Денисом Шмигалем". Но сейчас говорят, что он не справлялся со своими обязанностями на посту.

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У полиции есть вопросы к Любченко

В СМИ распространяется информация, что Любченко был причастен к определенным коррупционным схемам. Поэтому к нему могут быть вопросы даже у правоохранительных органов.

Возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. Появилась информация об обысках,
– подчеркнула "слуга" Евгения Кравчук.

Она считает, что должно быть решение без политических окрасов. "Правоохранители должны выполнять свою работу. У нас нет неприкосновенных", – добавила нардеп.

Напомним! Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра экономики.

Кравчук прокомментировала ситуацию Любченко: смотрите видео

Обыски у Любченко: что известно

  • Появилась информация, что 3 ноября Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро проводили обыски у Евгения Олейникова и Алексея Любченко.
  • Как сообщили в Государственном бюро расследований, в Государственной налоговой службе проводят обыски из-за нарушения требований законодательства.
  • По словам самого Любченко, соответствующая ситуация якобы не касается его.
  • В СБУ сообщили, что разоблачили коррупцию.
Автор: Анастасія Мигидюк