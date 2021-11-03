К нему будут вопросы от правоохранительных органов, – Кравчук о Любченко
Источник:24 канал
Алексею Любченко прочили едва ли не самую головокружительную карьеру в правительстве. Однако у него не сложились отношения в кулуарах, в частности с премьер-министром.
Сначала народные депутаты считали, что Любченко должен быть следующим "Денисом Шмигалем". Но сейчас говорят, что он не справлялся со своими обязанностями на посту.
К теме Рада уволила Любченко с должности министра экономики
У полиции есть вопросы к Любченко
В СМИ распространяется информация, что Любченко был причастен к определенным коррупционным схемам. Поэтому к нему могут быть вопросы даже у правоохранительных органов.
Возможно, будут вопросы к господину Любченко и у правоохранительных органов. Появилась информация об обысках,
– подчеркнула "слуга" Евгения Кравчук.
Она считает, что должно быть решение без политических окрасов. "Правоохранители должны выполнять свою работу. У нас нет неприкосновенных", – добавила нардеп.Напомним! Верховная Рада 3 ноября уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра экономики.
Кравчук прокомментировала ситуацию Любченко: смотрите видео
Обыски у Любченко: что известно
- Появилась информация, что 3 ноября Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро проводили обыски у Евгения Олейникова и Алексея Любченко.
- Как сообщили в Государственном бюро расследований, в Государственной налоговой службе проводят обыски из-за нарушения требований законодательства.
- По словам самого Любченко, соответствующая ситуация якобы не касается его.
- В СБУ сообщили, что разоблачили коррупцию.