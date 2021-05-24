Могут применить пытки, – к Протасевичу и его девушке не пускают адвокатов

К задержанному в Минске журналисту Роману Протасевичу и его девушке – Софии Сапеги – не пускают адвокатов. Сейчас защитники даже не знают, где белорусские силовики удержат влюбленных.
Александр Добровольский – советник Светланы Тихановской – рассказал, что Протасевичу предъявлено обвинение по 3 уголовным статьям. Журналисту инкриминируют организацию массовых беспорядков, нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни.
Актуально Романа Протасевича признали политзаключенным
По словам Добровольского, Протасевич может находиться в СИЗО КГБ.
Ничего необычного для Беларуси не будет. Так, как и всех, его пытаются заставить себя оговорить, сказать все, что он знает. К нему могут применять пытки,
– рассказал советник Тихановской.
В то же время Сапеге пока никаких обвинений не предъявили. Добровольский надеется, что через некоторое время к девушке пропустят адвокатов.
Для оплаты защитников уже собрали более 5 тысяч евро.
Детали от Добровольского
- Белорусская оппозиция планирует осуществить международное давление на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Тихановская уже запланировала встречи с министрами иностранных дел Польши, Литвы, Португалии, Франции, Германии. Кроме того, белорусская оппозиция планирует подать жалобу в Международную организацию гражданской авиации.
- Оппозиционеры также форсируют принятие четвертого пакета санкций – к нему собираются добавить людей, которые несут ответственность за инцидент с Протасевичем.
- Кроме того, оппозиционеры будут коммуницировать с Белым домом.
Задержание Протасевича: главное
- Экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали 23 мая в Минске.
- Самолет, на котором журналист возвращался из Афин в Вильнюс, внезапно принудительно посадили в столице Беларуси. Официальная причина – якобы сообщение о заминировании. Хотя никакой взрывчатки в самолете не нашли.
- Протасевича задержали.
- Когда самолет наконец приземлился в Вильнюсе, на борту не было 6 человек: 4 россиянин и 2 – белорусов.
- Родные Протасевича убеждены, что это была спецоперация. Ее цель – задержать журналиста.
- Из-за инцидента с Протасевичем международные авиакомпании отменяют полеты над Беларусью.