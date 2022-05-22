К сожалению, еще долетает в любой район, – глава ОВА о свежих обстрелах Харькова
22 мая россияне обстреляли Киевский район Харькова. Интенсивнее всего оккупанты гатят по северу и северо-восточному направлению области. В отдельных населенных пунктах продолжаются боевые действия.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает 24 канал.
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Враг бьет из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган"
Рассказывая о ситуации в Харьковской области, Синегубов отметил, что сейчас в городе фиксируют относительную тишину. Однако, по его мнению, она обманчива и поэтому опасна. Также он отметил, что сегодня были повторные прилеты.
Днем снова был обстрелян Киевский район города Харькова. Враг бьет из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" и, к сожалению, доносится до любого района города Харькова,
– сказал Синегубов.
По его словам, в настоящее время наиболее активные боевые действия ведутся на севере и северо-восточном направлении области. Чтобы снизить интенсивность ударов россиян, в ближайшее время наши военные должны отодвинуть врага и укрепить наши границы.
"Наша задача – освободить наши территории, отодвинуть как можно дальше врага, затем восстановить критическую инфраструктуру, наладить жизнь и вместе с этим думать, как мы будем укреплять наши границы. Это строительство фортификационных сооружений", – рассказал глава ОВА.
Синегубов сравнил восстановление городов с "Большой стройкой", отметив, что следующий этап госпрограммы должен касаться сферы обороны.
У нас линия границы с Россией – 315 км. Это достаточно большая территория, и мы должны ее полностью укрепить, и быть готовыми к новым этапам военной агрессии.
– отметил он.
Обстрелы в Харьковской области: важные новости
- Российские военные продолжают цинично обстреливать Дергачевскую общину в Харьковской области. Кафиры готовят как из артиллерии, так и из авиации. По словам главы ОТГ Вячеслава Задоренко, они накрыли огнем почти все населенные пункты.
- Накануне, 21 мая, захватчики обстреляли жилмассив Салтовка. Ранения получили 5 жителей Харькова.
- 20 мая кафиры уничтожили ракетным ударом дом культуры в Лозовой Харьковской области. Из-за вражеских обстрелов пострадали 8 человек, среди них – ребенок. По предварительным прогнозам, восстановление Дома культуры обойдется в 1 миллиард гривен.
- В Харьковской области 19 мая обстрелы россиян не утихали как днем, так и ночью. В результате погиб человек.
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