Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, повідомляє 24 канал.

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Ворог б’є з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган"

Розповідаючи про ситуацію на Харківщині, Синєгубов зауважив, що зараз в місті фіксують відносну тишу. Проте, на його думку, вона оманлива й через це – небезпечна. Також він зазначив, що сьогодні були повторні прильоти.

Вдень знову був обстріляний Київський район міста Харкова. Ворог б’є з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" і, на жаль, воно долітає до будь-якого району міста Харкова,

– сказав Синєгубов.

За його словами, наразі найактивніші бойові дії ведуться на півночі та на північно-східному напрямку області. Щоб зменшити інтенсивність ударів росіян, найближчим часом наші військові повинні відсунути ворога та укріпити наші кордони.

"Наше завдання – звільнити наші території, відсунути якомога далі ворога, після того відновити критичну інфраструктуру, налагодити життя і поряд із цим думати, як ми будемо укріплювати наші кордони. Це будівництво фортифікаційних споруд". – розповів очільник ОВА.

Синєгубов порівняв відбудову міст із "Великим будівництвом", зазначивши, що наступний етап держпрограми повинен стосуватися сфери оборони.

У нас лінія кордону із Росією – 315 кілометрів. Це досить велика територія і ми маємо її повністю укріпити, і бути готовими до нових етапів військової агресії,

– зазначив він.

Обстріли на Харківщині: важливі новини

Російські військові продовжують цинічно обстрілювати Дергачівську громаду на Харківщині. Окупанти гатять як з артилерії, так і з авіації. За словами голови ОТГ Вячеслава Задоренка, вони накрили вогнем майже усі населені пункти громади.

Напередодні, 21 травня, загарбники обстріляли житловий масив Салтівка. Поранення отримали 5 мешканців Харкова.

20 травня окупанти знищили ракетним ударом будинок культури у Лозовій, що на Харківщині. Через ворожий обстріл постраждали 8 людей, серед них – дитина. За попередніми прогнозами, відбудова Будинку культури обійдеться в 1 мільярд гривень.

У Харківській області 19 травня обстріли росіян не вщухали як вдень, так і вночі. Внаслідок цього загинула людина.