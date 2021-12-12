К сожалению, это тоже было, – Путин признался, что работал таксистом

Российское пропагандистское телевидение решило подготовить большой фильм "Новейшая история". Едва ли не центральной фигурой в нем является, конечно, Владимир Путин.

В настоящее время опубликовали только трейлер фильма. Однако даже там Путин успел сделать несколько интересных заявлений.

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"Неприятно об этом говорить"

Владимир Путин наконец признался, что работал таксистом в 1990-х. Раньше он на это почему-то не мог решиться.

В документальном фильме "Новейшая история", трейлер которого опубликован на российском пропагандистском телеканале "Россия 24" в ютубе, Путин сказал:

Иногда приходилось подрабатывать и перевозками. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было.

Очевидно, президент России считает, что работа таксиста – это нечто недостойное. По меньшей мере, что-то недостойно его кремлевского величества.

И тут уместно напомнить, что в 2018 году в фильме с показательным названием "Путин" глава Кремля говорил, что только думал работать таксистом (это когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы, а Путин тогда был главой его предвыборного штаба):

Я даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться.

Впрочем, неизвестно, какое из этих заявлений президента России правдиво.

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Владимир Путин, напомним, часто говорил чушь. Например:

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