К сожалению, не имею российского гражданства, – Кива в очередной раз оскандалился

Скандальный Илья Кива отметился очередным возмутительным заявлением. Так, нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" пожалел, что не имеет российского гражданства.

Всему свое время, – Кива

Политик записал видео, в котором заявил, что Служба безопасности Украины начала в отношении него проверку. Мол, правоохранители анализируют его контакты с россиянами.

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По словам Кивы, работники СБУ проверяют, есть ли у него кураторы или политтехнологи из России. Кроме того, правоохранители устанавливают наличие у нардепа гражданства страны-агрессора.

Хочу официально заявить СБУ, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов. К сожалению, нет российских политтехнологов, и, к сожалению, нет российского гражданства. Наверное, всему свое время, или же сейчас я хорошо справляюсь и без этого,

– заявил нардеп.

Смотрите видео очередного скандального заявления Кивы:

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18 октября член партии Вадим Рабинович побывал в Москве. Он наведался к замглавы администрации российского президента Дмитрию Козаку. Украинский политик пожаловался на украинскую власть и заверил, что никакой "зрады" в его действиях нет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что если бы у подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука было российское гражданство, его бы попытались обменять на пленных украинцев. Сам кум Владимира Путина говорит, что у него есть только гражданство Украины.