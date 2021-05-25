К сыну не пускают адвоката, – отец задержанного Протасевича

Белорусский оппозиционный блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич находится в СИЗО. Однако пока к нему не пускают адвоката.

Отец задержанного Дмитрий Протасевич заявил, что когда семья получила информацию об инциденте, то делала все для того, чтобы узнать, правда ли это. Он также отметил, что на данный момент белорусские власти с родственниками задержанного не связывались.

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По словам отца журналиста, пока неизвестно, где именно находится его сын и в каком он состоянии. Для этого сейчас принимают все возможные меры.

Власти пока не хотят идти на открытый контакт и не пускают адвоката,

– подчеркнул он.

Отец Протасевича заявил, что задержание его сына является местью Александра Лукашенко. Он также выразил надежду, что в ближайшее время те усилия, которые прилагает мировое сообщество, таки помогут в деле.

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